214 صوتا لأحمد علي و204 لعيد هيكل في لجنة 46 بالمرج

أسفر فرز الأصوات بدائرة المرج اللجنة رقم 46 ومقرها نادي المرج الرياضي عن حصول أحمد علي مرشح مستقبل وطن على 214 صوتًا تلاه عيد هيكل بـ204 صوت وخالد أبوطالب بـ118 صوتًا وعمر عبدالله رفاعي بـ75 صوتا، وعياد رزق بـ59 صوتا.

وبلغ عدد من أدلى بأصواتهم في اللجنة 661، منهم 133 صوتًا باطلا و528 صوت صحيح.

يشار إلى أن عدد الناخبين المقيدين بالدائرة يبلغ نحو 429 ألف ناخب، موزعين على 75 لجنة فرعية بـ27 مقرا انتخابيا، ويتنافس في الانتخابات 27 مرشحا على مقعدي الدائرة بينهم الـ3 نواب الحاليين عن الدائرة.

فيما قال المستشار لاشين إبراهيم، إن الهيئة الوطنية تابعت عن كثب عمليات التصويت منذ الصباح الباكر ولم ترصد أي مخالفات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، وتلقت مجموعة من الاستفسارات أغلبها تدور حول الاستعلام عن اللجان، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بالرد على كافة الاستفسارات.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية، أن رؤساء اللجان الفرعية بدأوا الفرز في حضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية، إلى أن الهيئة الوطنية هى الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والمحدد لها يوم 15 نوفمبر الجارى، وأن ما يتم إعلانه باللجان الفرعية أو اللجان العامة هى مجرد حصر عددي لأصوات الناخبين.