أديب يشيد بإقبال كثيف على الانتخابات: مليش مصلحة في فوز أو هزيمة أحد

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالإقبال الكثيف من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية، موضحًا أن هناك تنافس شديد بين المرشحين، وهناك مُرشحين يسعون للفوز، رغم أن هناك تجاوزات أو مال سياسي، وهذا أمر وارد مثل المرحلة الأولى، لكن ليست ظاهرة عامة، "لا نتحدث عن شيء عام".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أن الفرز الآن يتم داخل اللجان الفرعية، وحتى اللحظة التي يتحدث فيها، رئيس الزمالك المعزول لم يتصدر في أي لجنة، "عندما تأتي نتائج أي لجنة أخرى سأذكرها، إحنا أخر برنامج شغال، يعني هنكمل معاكم للنهاية، أخر برنامج ده مش ترتيبنا ده ميعاد ظهورنا".

وأشار الإعلامي، إلى أنه لا مصلحة له في فوز أحد، ولا هزيمة أحد، ولكن يهمه فقط نشر الأخبار العاجلة، معربًا عن سعادته بالإقبال الكثيف على الصناديق الانتخابية، "الصناديق مليانه ورق، اللي يكسب يكسب، واللي يخسر يخسر، المهم أن تتحقق الدميقراطية وإرادة الناس".

وتابع: "لما تشوف في الإسماعيلية كان فيه إقبال جيدا جدا، ما يحدث هو إقبال جيد، ومنافسة جيدة، فليفز من يفز، سنكون حريصين جدا على ذلك، ولكن حتى الآن، رئيس نادي الزمالك المعزول، لم يظهر في أي لجنة من اللجان التي فرزت إلى الآن، إيه اللي يحصل بقى الله أعلم، ده أمر داخل الصندوق".