لجنة مصطفى كامل بقويسنا: 1012 صوتا لتحالف المستقلين و226 للقائمة الوطنية

شهدت لجنة 141 الفرعية ومقرها مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بدائرة قويسنا وبركة السبع، تقدم تحالف المستقلين بواقع 1012 ألف صوت انتخابي، وفي المقابل حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 226 صوتا انتخابيا.

فيما أبطل 55 ناخبا صوتهم في التصويت للقوائم، من أصل 3292 ناخبا في تلك اللجنة.

على صعيد متصل، أكدت مصادر بغرفة عمليات محافظة المنوفية، أن 725 ألف مواطن أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب على مستوى 6 دوائر انتخابية، وشهدت اللجان تواجدا مكثفا للمرأة وكبار السن والشباب.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تلك المؤشرات أولية وأن نسبة المشاركة بلغت 27% من إجمالي أعداد الناخبين المسجلين في قاعدة الناخبين في المحافظة.

وتشمل محافظة المنوفية 2 مليون و698 ألفا و758 ناخبا داخل (926) لجنة فرعية و512 مقراً انتخابياً و6 لجان عامة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.