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"عقل" يتقدم في لجنة ميت الفرماوي بالدقهلية

كتب:

صالح رمضان
05:00 ص | الإثنين 09 نوفمبر 2020
فرز اصوات ناخبين

فرز اصوات ناخبين

أظهرت المؤشرات الأولية بعد فرز نتائج لجنة ميت الفرماوي بميت غمر بالدقهلية عن حصول أسامة راضي على 231، وأحمد الألفي 287، ومحمد عقل 296، أمين القرموطى 229، بدوي عبداللطيف 113، رئيس نادي الزمالك المعزول 280، عبد الفتاح البحراو‎ي 96.

وكانت مؤشرات الفرز الأولية داخل 5 لجان انتخابية بدائرة ميت غمر، كشفت في اللجنة ٢١ مدرسة كفر الشهيد عن حصول أبوزيد علي ٤٥٩، بدوى ٤٢٤، راضي ٢٠١، الالفي ٩١ ، البحراوى ٧٥، الشناوى ٥٥، المعزول ٢٥.

وفي اللجنة 140 العزب ٣٤٦، البحراوي  ٢٦٤ ، الالفي  ٢٤٠، راضي  ١١٨ ، المعزول  ٧٤

وفي اللجنة ١٥٥ : العزب ٤٦٠ ، البحراوي ٣٤١، أسامة راضي :١٤٨

وفي لجنة كفر داود مطر، بدوي 429، الألفي 427، المعزول 31، أسامة 142، هلال الشيخ 19

وفي لجنه سرنجا، حصل الألفي 317، محمود نصر 207، محمود عزب 67، المعزول 21

 

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