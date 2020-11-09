تقدم مرشحي مستقبل وطن بلجنة 4 في السلام

أعلنت اللجنة الفرعية رقم 4 بمدينة السلام ومقرها مدرسة السلام الابتدائية بالنهضة، المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، التى أظهرت حصول المرشح شريف الورداني مرشح حزب مستقبل وطن على 347 صوتا، بينما حصل أحمد إسماعيل محمد مرشح حزب مستقبل وطن على 212 صوتا ووائل حافظ عطا الله على 266 صوتا.

شهدت اللجان الفرعية بالدائرة الثامنة "دائرة السلام" بمحافظة القاهرة، إقبالا كثيفًا منذ الساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية صباح اليوم، للتصويت في العملية الانتخابية لمجلس النواب بالمرحلة الثانية، حيث يتنافس في الدائرة 17 مرشحًا على مقعدين.

ونشرت مديرية امن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الكمائن لتأمين مقار اللجان.

يذكر أن المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب تضم "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"

وكان عدد كبير من أنصار المرشحين بالدائرة أطلق سيارات الدعاية لبث الأغاني الدعائية، قبل الإعلان عن الصمت الانتخابي في بداية شهر نوفمبر الجاري.

وتشهد دائرة السلام، التي يطلق عليها "دائرة العائلة"، منافسة شرسة بين رجال السياسة والمال، بعد المنافسة على مقعدين بدلا من 3 في الدورة الماضية، ودخول مرشحون سابقين إلى الماراثون الانتخابي، لتشتعل الأجواء مبكرًا في محاولة للحصول على أكبر قدر من الأصوات، خاصة بمناطق تجمع العائلات.

يتنافس في الانتخابات البرلمانية بالدائرة 17 مرشحًا، بينهم 2 من حزب مستقبل وطن، وهما شريف الورداني وأحمد إسماعيل، على مقعدين، إلى جانب 15 مرشحًا مستقلا.

ومن بين الـ17 مرشحا سيدتان، وخرج من السباق 3 مرشحين استبعدتهم الهيئة الوطنية للانتخابات من الكشوف المبدئية للمرشحين، بسبب الكشف الطبي والتجنيد والحساب البنكي.