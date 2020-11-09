مؤشرات 3 لجان بدائرة أبو حماد: عبدالله مصطفى 758 صوتا.. وطلعت 10 أصوات

حصلت "الوطن" على مؤشرات الفرز الأولية في 3 لجان بدائرة أبو حماد وتضم أبوحماد والقرين، وجاءت النتائج الأولية على النحو التالي.

اللجنة الفرعية رقم 77 ومقرها مركز أبو حماد بلغ إجمالي عدد الناخبين المقدين باللجنة 2126 وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 1005 وإجمالي الأصوات الباطة 31 والأصوات الصحيحة 974 . وحصل المرشح مصطفى عبدالله مصطفى على 758صوتا، أحمد فؤاد أباظة على 356 صوتا، وثروث محمد فكري سويلم أباظة على 341 صوتا، والسيد أحمد محمد علي على 24 صوتا، وأيمن طلعت 10 أصوات.

واللجنة الفرعية رقم 13 ومقرهمدرسة العمدة بأبوحماد بلغ إجمالي الناخبين المقيدين باللجنة 3060 وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم1141 وإجمالي عدد الأصوات الباطلة 80 وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 1061 . وحصل المرشح أحمد فؤاد اباظة على 826 صوت وثروث سويلم على 742 والسيد أحمد محمد علي 295 صوت.

وفي اللجنة رقم 46 حصل المرشح أحمد فؤاد اباة على 307 أصوات وثروت سويلم على 85 صوتا والسيد أحمد محمدعلى 48 صوتا.