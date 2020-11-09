أبوحامد قبل الإعلان الرسمي: خسرت الانتخابات.. إنا لله وإنا إليه راجعون

أعلن النائب محمد أبو حامد، مرشح انتخابات مجلس النواب في دائرة عابدين، عن خسارته في الانتخابات، وذلك على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "أبو حامد"، "قدر الله و ما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها، أعلن خسارتي في الانتخابات البرلمانية".

واختتم: "أتمنى التوفيق لمن نال ثقة المواطنين من المرشحين، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة المواطنين الذين منحوني أصواتهم وأتمنى أن أكون دائماً عند حسن ظنهم بي".