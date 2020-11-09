العزب يتفوق على نصر.. المؤشرات الأولية في 8 لجان بدائرة حدائق القبة

تستمر عملية فرز الأصوات في لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة القاهرة، في دائرة حدائق للقبة، بعد غلق باب التصويت مباشرة في الساعة التاسعة مساء الأحد.

وظهرت المؤشرات الأولية بفرز 8 لجان بحدائق القبة، معلنة عن تفوق المرشح أحمد فاروق أبوالعزب عن أقرانه حاصلا على 918 صوتا.

فيما يأتي خلفه سيد نصر مرشح مستقبل وطن بـ 742 صوتا، بينما حل حسين أبوجاد ثالثا بـ 403 أصوات.

كما حصل سيد عيد على 198 صوتا، بينما حصلت سلوى همام علي 120 صوتا.