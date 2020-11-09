إعادة بين البرعي والصعيدي في دائرة "الشاذلي" بالمنوفية

أعلنت اللجنة العامة للإنتخابات في دائرة الباجور بمحافظة المنوفية، النتيجة النهائية للإنتخابات البرلمانية على مقعد دائرة الباجور، دائرة السياسي كمال الشاذلي، بالإعادة بين الدكتور محمود البرعي مرشح مستقبل وطن بأصوات 16001، والعميد عادل الصعيدي والذي حصل علي 10888 صوت تنتخابي.

وأكدت اللجنة العامة بالباجور، أن إجمالي أصوات الناخبين بلغت 100397 الف صوت إنتخابي، والصحيح منها 90866 صوت انتخابي، بينما الباطل 9331 صوت انتخابي.

كما أعلنت اللجنة العامة للإنتخابات بالباجور، فوز القائمة الوطنية للإنتخابات، والتي حصلت علي 49960 الف صوت إنتخابي، بينما حصل تحالف المستقليين علي 31762 الف صوت إنتخابي .

وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى 13 محافظة وهي: "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء".

ويتنافس نحو 2085 مرشحًا على المقاعد الفردية في 70 دائرة، بينما يتنافس 142 مرشحًا على مقاعد القائمة في دائرتين، وهما:

- قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد.

- قطاع شرق الدلتا على 42 مقعدًا.

وتمثل القوائم المتنافسة كل من: "القائمة الوطنية من أجل مصر - قائمة المستقلين -قائمة نداء مصر".

ويتضمن تقسيم المقاعد الفردية في محافظات المرحلة الثانية التالي:

- محافظة القاهرة: عدد المقاعد 19، عدد الدوائر31، عدد المرشحين 433، عدد المستقلين 334، عدد الحزبيين 99.

- محافظة القليوبية: عدد المقاعد 16، عدد الدوائر 6، عدد المرشحين 223، عدد المستقلين 188، عدد الحزبيين 35.

- محافظة المنوفية: عدد المقاعد 11، عدد الدوائر 6، عدد المرشحين 168، عدد المستقلين 141، عدد الحزبيين 27.

- محافظة الدقهلية: عدد المقاعد 21، عدد الدوائر 10، عدد المرشحين 351، عدد المستقلين 295، عدد الحزبيية 56.

- محافظة الغربية: عدد المقاعد 14، عدد الدوائر 7، عدد المرشحين 188، عدد المستقلين 155، عدد الحزبيين 33.

- محافظة كفر الشيخ: عدد المقاعد 10، عدد الدوائر 4، عدد المرشحين 150، عدد المستقلين 122، عدد الحزبيين 28.

- محافظة الشرقية: عدد المقاعد 21، عدد الدوائر 8، عدد المرشحين 246، عدد المستقلين 181، عدد الحزبيين 65.

محافظة دمياط: عدد المقاعد 4، عدد الدوائر= 2، عدد المرشحين 88، عدد المستقلين 76، عدد الحزبيين 12.

- محافظة بورسعيد: عدد المقاعد 2، عدد الدوائر 2، عدد المرشحين 50، عدد المستقلين 40، عدد الحزبيين 10.

- محافظة الإسماعيلية: عدد المقاعد 5، عدد الدوائر3، عدد المرشحين113، عدد المستقلين 90، عدد الحزبيين 23.

- محافظة السويس: عدد المقاعد 2، عدد الدوائر 1، عدد المرشحين 34، عدد المستقلين 29، عدد الحزبيين 5.

- محافظة شمال سيناء: عدد المقاعد 2، عدد الدوائر 2، عدد المرشحين 31، عدد المستقلين 22، عدد الحزبيين 9.

- محافظة جنوب سيناء: عدد المقاعد 2، عدد الدوائر 2، عدد المرشحين 10،عدد المستقلين 8، عدد الحزبيين2.