إعادة بين "عبدالقوي ومحيي الدين وياسين وخليل" بدائرة أشمون

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات في دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية على مقعد دائرة أشمون، بالإعادة بين صابر عبد القوي، والعميد محمود محيي الدين، والدكتور عصام ياسين، وعبدالهادي فتحي خليل.

وأكدت اللجنة العامة للانتخابات بدائرة أشمون، حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 58513 صوتا انتخابيا، بينما حصل تحالف المستقلين على 44741 صوتا انتخابيا.

وشملت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 13 محافظة وهي: "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء".

ويتنافس نحو 2085 مرشحًا على المقاعد الفردية في 70 دائرة، بينما يتنافس 142 مرشحًا على مقاعد القائمة في دائرتين، وهما:

- قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد.

- قطاع شرق الدلتا على 42 مقعدًا.

وتمثل القوائم المتنافسة كل من: "القائمة الوطنية من أجل مصر - قائمة المستقلين -قائمة نداء مصر".

ويتضمن تقسيم المقاعد الفردية في محافظات المرحلة الثانية التالي:

- محافظة القاهرة: عدد المقاعد 19، عدد الدوائر31، عدد المرشحين 433، عدد المستقلين 334، عدد الحزبيين 99.

- محافظة القليوبية: عدد المقاعد 16، عدد الدوائر 6، عدد المرشحين 223، عدد المستقلين 188، عدد الحزبيين 35.

- محافظة المنوفية: عدد المقاعد 11، عدد الدوائر 6، عدد المرشحين 168، عدد المستقلين 141، عدد الحزبيين 27.

- محافظة الدقهلية: عدد المقاعد 21، عدد الدوائر 10، عدد المرشحين 351، عدد المستقلين 295، عدد الحزبيية 56.

- محافظة الغربية: عدد المقاعد 14، عدد الدوائر 7، عدد المرشحين 188، عدد المستقلين 155، عدد الحزبيين 33.

- محافظة كفر الشيخ: عدد المقاعد 10، عدد الدوائر 4، عدد المرشحين 150، عدد المستقلين 122، عدد الحزبيين 28.

- محافظة الشرقية: عدد المقاعد 21، عدد الدوائر 8، عدد المرشحين 246، عدد المستقلين 181، عدد الحزبيين 65.

محافظة دمياط: عدد المقاعد 4، عدد الدوائر= 2، عدد المرشحين 88، عدد المستقلين 76، عدد الحزبيين 12.

- محافظة بورسعيد: عدد المقاعد 2، عدد الدوائر 2، عدد المرشحين 50، عدد المستقلين 40، عدد الحزبيين 10.

- محافظة الإسماعيلية: عدد المقاعد 5، عدد الدوائر3، عدد المرشحين113، عدد المستقلين 90، عدد الحزبيين 23.

- محافظة السويس: عدد المقاعد 2، عدد الدوائر 1، عدد المرشحين 34، عدد المستقلين 29، عدد الحزبيين 5.

- محافظة شمال سيناء: عدد المقاعد 2، عدد الدوائر 2، عدد المرشحين 31، عدد المستقلين 22، عدد الحزبيين 9.

- محافظة جنوب سيناء: عدد المقاعد 2، عدد الدوائر 2، عدد المرشحين 10،عدد المستقلين 8، عدد الحزبيين2.