إجراءات صارمة بمدارس حلوان والمطرية والمرج بعد تصدرها لإصابات كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تنفيذ إجراءات احترازية صارمة للوقاية من فيروس كورونا، بمدارس حلوان وشرق مدينة نصر والمطرية والمرج والساحل والبساتين والقاهرة الجديدة والشرابية وعين شمس، بعد إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أمس، عن تصدر هذه الأماكن لإصابات فيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات بالتنسيق مع المديريات التعليمية بتعقيم وتطهير المدارس كل 6 ساعات خلال اليوم الدراسي، وتطهير المقاعد الخشبية ودورات المياه، لتوفير الحماية للتلاميذ والمعلمين.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنه لا نية على الإطلاق لتعليق الدراسة بالمدارس فى هذه الأماكن، لافتًا إلى أن جميع أدوات التعقيم والتطهير متوفرة تمامًا بهذه المدارس وجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مشددًا على ضرورة التزام جميع المعلمين والتلاميذ والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم.

وأضاف المصدر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وضع سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها في الحال حال حدوث موجة ثانية من كورونا، لافتًا إلى أن العام الدراسي الجديد فى أسبوعه الرابع يسير بصورة منتظمة وطبيعية دون أى معوقات تذكر، موضحًا أن الجميع يعمل داخل منظومة التعليم على إنجاح العام الدراسي الجديد.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفنى، أن العملية التعليمية بجميع مدارس الجمهورية تسير بصورة منتظمة، وأنه لا يوجد أى تخوفات لدى وزارة التربية والتعليم من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، موضحًا أن من المستحيل تأجيل أو إلغاء العام الدراسي الجديد فى ظل جائحة كورونا.

وأشار "مجاهد"، فى تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الوزارة لديها سيناريوهات عديدة حال حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا، ومنها شرح المناهج عبر القنوات التعليمية دون حضور التلاميذ للمدارس، ولكن لن نعلن عن تنفيذ أي من السيناريوهات انتظارا لقرار الدولة، مؤكدًا أن نسبة الحضور فى المدارس الفنية مرتفعة للغاية، وذلك حرصًا من الطلاب على حضور الحصص الدراسية النظرية والعملية بالمدارس.