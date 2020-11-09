تقرير دولي: الشباب المصري "الأعلى إنتاجية" في أفريقيا

تصدّر الشباب المصري، المركز الأول في إنتاجية العامل على مستوى القارة الأفريقية بالكامل، بحسب تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اطلعت "الوطن" على نسخة منه.

واستند المركز في تقريره على مؤشر "معدل إنتاجية العامل في أفريقيا 2020"، الصادر عن "مجموعة البنك الأفريقي للتنمية"، وهو ما وصفه مركز المعلومات بأنّه يُظهر مدى نجاح وتأثير إنتاجية العامل المصري مقارنة بباقي دول القارة.

وأوضح مركز معلومات الوزراء، في تقريره: "مصر وموريشيوس والجزائر والجابون الأعلى في معدل إنتاجية العامل في أفريقيا"، لافتا إلى أنّ زيمبابوي وليبيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى هي الدول الأقل في معدل إنتاجية العامل بالقارة السمراء.

العمالة المصرية "ماهرة"

كما تتمتع مصر بـ"توفر العمالة الماهرة ضمن الموظفين"، بحسب تقرير مركز معلومات الوزراء، لافتا إلى أنّ المجموعة الأفريقية تقدر نسبة العمالة الماهرة بنسب تصل إلى 62%.

انخفاض "التسرب من التعليم"

ولفت التقرير، إلى أنّ مصر تقوم بطفرة في إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في منظومة التعليم ما قبل الجامعي، كما أنّ مصر وبتسوانا وموريشيوس والجزائر سيشيل يسجلون أقل نسب التسرب من التعليم، إذ إنّ نسب التسرب لديهم جميعا أقل عن 6%.

وبحسب "التقرير"، أيضاً؛ فإنّ إثيوبيا ومدغشقر وموزمبيق وأوغندا يسجلون نسب تسرب من التعليم تصل إلى أكثر من 60%.

وعن معدل إنتاجية العمال في إفريقيا؛ فجاء الترتيب كالآتي:

1- مصر.

2- موريشيوس.

3- الجزائر.

4- الجابون.

5- ناميبيا.

6- جنوب أفريقيا.

7- إسواتيني.

8- السودان.

9- تونس.

10- مالي.

11- بتسوانا.

12- المغرب.

13- كوت ديفوار.

14- نيجيريا.

15- جامبيا.

16- السنغال.

17- موريتانيا.

18- ليسوتو.

19- الكاميرون.

20- بوركينا فاسو.

21- كينيا.

22- أنجولا.

23- موزمبيق.

24- سيراليون.

25- زامبيا.

26- بنين.

27- رواندا.

28- غانا.

29- الكونغو.

30- تنزانيا.

31- إثيوبيا.

32- مدغشقر.

33- بوروندي.

يأتي رصد مركز معلومات الوزراء لنتائج التقرير، ضمن تقرير نصف سنوي أصدره قبل أيام، اطلعت "الوطن" على نسخة منه، تحت عنوان "مصر في عيون العالم.. النصف الأول 2020".