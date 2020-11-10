الأقباط يستقبلون اليوم "هاتور أبو الذهب المنثور"

يبدأ اليوم الثلاثاء، أول أيام الشهر الثالث من السنة القبطية والمسمى بـ"هاتور"، بعد أن اختتم الأقباط أمس الشهر الثاني والمسمى "بابة".

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الثلاثاء، 1 من شهر هاتور لعام 1737 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنَّ شهر "هاتور"، سمي بهذا الأسم نسبة إلى الإله حتحور (هاتهور أو أثور)، وهو إله الحب والجمال والفرح والمحبة، والذي يقابله عند اليونان "أفرودت"، لان في هذا الشهر تتزين الأرض بجمال الخضرة.

ويشتهر شهر "هاتور" بالعديد من الأمثال الشعبية منها: "هاتور أبو الذهب المنثور أي (القمح)"، "إن فاتك زرع هاتور أصبر لما السنة تدور".

وأشهر محاصيل الشهر الثالث من السنة القبطية هو "الموز" المعروف بـ"موز هاتور".

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

أما شهر "بابة" الذي انتهى أمس سمي كذلك نسبة إلى إله الزرع (بى نت رت) لأن فيه يكسو وجه الأرض بالخضرة، وله معابد في قنا المشهورة الأن بأسم "بنود أو أبنود" وله معبد أخر في تمي الأمديد بمحافظة الغربية وتسمى "منديس"، كما ينسب إلى إلى المعبود "بتاح".

ويشتهر شهر "بابة" بالعديد من الأمثال الشعبية منها: "إن صح زرع بابة، غلب القوم النهابة"، و"إن جاء بابة، ادخل واقفل البوابة"، كما يشتهر هذا الشهر بـ"رمان بابة".

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.