الإعادة تحسم المقاعد الفردية الثلاثة في حلوان.. والقائمة الوطنية تكتسح

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة رقم 19 بحلوان عن المؤشرات الأولية، لنتائج الفرز باللجان الفرعية للدائرة، والتي تشير إلى عدم حسم أي مرشح لأي من مقاعد الدائرة من الجولة الأولى، الأمر الذي سيتطلب الإعادة بين المرشحين الستة الأكثر حصولًا على الأصوات.

وأظهرت المؤشرات حصول المرشح عن حزب "مستقبل وطن"، عيد حماد على 67801 صوت انتخابي، ليحتل بذلك صدارة المرشحين الفرديين بأعلى نسبة أصوات.

ويليه في المرتبة الثانية المرشح عن الحزب نفسه عبدالنعيم حامد بعدما حصل على 46274 صوتًا انتخابيًا، بينما احتل المرتبة الثالثة مرشح الحزب نفسه أيضًا عرفة صالح بعدد أصوات 41418، يليه المرشح المستقل مصطفى دقدق بعدما حصل على 19379 صوت انتخابي، كما احتل المرشح المستقل إبراهيم محجوب في المرتبة الخامسة بعدد أصوات 15140، أما المرتبة السادسة فقد حلّ فيها المرشحة عن حزب الشعب الجمهوري منال خليفة بـ14530 صوتًا انتخابيًا.

ومن ناحية أخرى، تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر في المؤشرات الأولية للدائرة بعدما حصلت على إجمالي عدد أصوات 103503، بينما حصلت قائمة تحالف المستقلين على إجمالي عدد أصوات 28535.

ويبلغ عدد الناخبين في الدائرة رقم 19 بحلوان، بحسب ما أعلنته اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في الدائرة 740175 صوتًا انتخابيًا، حضر منهم 163867 ناخب، وكان إجمالي الأصوات الصحيحة منها.

ومن إجمالي هذه الأصوات، بلغ عدد الأصوات الصحيحة في الفردي 132267 صوتًا انتخابيًا، مقابل 31829 صوتًا انتخابيًا، في الوقت الذي بلغت فيه الأصوات الصحيحة للقائمة 132038 صوتًا انتخابيًا مقابل 31829 صوتًا انتخابيًا باطلًا.

جدير بالذكر، أنَّ الدائرة رقم 19 بحلوان والتي تتكون من المعصرة والتبين وحلوان ومينة 15 مايو، يتنافس فيها 56 مرشحًا فرديًا على 3 مقاعد، بينما انحصرت القوائم المنافسة على المقاعد الـ100 في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بين "القائمة الوطنية من أجل مصر" و"قائمة تحالف المستقلين".