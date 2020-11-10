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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 10-11-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مولود برج السرطان وفي ومخلص لأصدقائه، كما يحرص على كتمان الاسرار، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تستطيع أن تحقق مكاسب وأن تنتهز الفرص وتزودك الكواكب بحدس ممتاز للقيام بخيارات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات.. القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

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