حكاية أغنية "يا ريت سنك يزيد سنتين" لعمرو دياب.. صاحبتها هربت لما بقت ماما

روى الشاعر بهاء الدين محمد، كواليس أغنية "يا ريت سنك يزيد سنتين"، والتي قدّمها عمرو دياب، ضمن ألبوم "بناديك تعالي"، الذي طُرح عام 2011، وحققت انتشارًا واسعًا آنذاك.

وكتب بهاء الدين محمد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كنت عند مطرب وكان ناجح لنا أغنية نجاح غير عادى وكنا بنتفق على أغنية جديدة وبعد شوية دخلت علينا بنت قريبته صغيرة بالنسبة لى بس شكلها وكلامها وإحساسها أكبر من سنها وكانت جميلة جدًا بأنوثة ناضجة ولونها حلو وعندها قبول غير عادى وكأنها نجمة مشهورة، وهى فرحانة بجمالها وكل شويه رايحة جاية تتفرج على نفسها في المراية بشكل لطيف وطيب".

وتابع: "أنا بتفرج عليها وعلى جمالها بنية سليمة طبعًا.. وكانت معجبة بيا كشاعر وصديق وعندها وعى ومثقفة.. جات لي فكرة الأغنية وحطيت اسمها في الأغنية ناقص حرف علشان أدلعها وحقها بصراحة وهى عرفت وسمعت كلام الأغنية قبل ما عمرو دياب يغنيها".

وأضاف: "الأهم بقى إن المشهد تكرر بعد كام سنة كنت رايح للمطرب وأول ما دخلت قالى إنها موجودة مع جوزها في السفرة ودخلت أسلم عليهم فوجئت بأنها خرجت من باب خلفي هي وجوزها.. اندهشت وقالي المطرب وهو بيضحك اتكسفت ورفضت تشوفها بعد ما بقت أم وعايزاك تفضل فاكر الصورة اللي شوفتها فيها وهى صغيرة وطبعا كان بيضحك لأنه فاهم إن الحكاية حكاية بنوتة حلوة بريئة وشقاوة جمالها مع شاعر وصفها في أغنية فقط وفى جملة في الأغنية غيرتها بس حطيت الأصل تحت بين الكلمات".

واستطرد: "أنا بقى كتبت يومها اللى حصل وإن السنين عدت واتكسفت وخافت أشوفها ماما.. واختارت تهرب وتفضل صورتها في خيالي واعتبرت المشهد ده الجزء التانى من أغنية ياريت سنك يزيد سنتين".