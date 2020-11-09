هنيدي يسخر من صورته بالطفولة: "حطيت سرة فوتو شوب عشان مش لاقي سرتي"

سخر الفنان محمد هنيدي، من صورته في مرحلة الطفولة، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "هنيدي "عليها قائلاً، "كنت أول طفل في التاريخ نفسه يطلع مصارع ساموراي".

وأضاف: "حطيت سرة بالفوتوشوب عشان مش لاقي سرتي".

وانهالت التعليقات الساخرة على الصورة التي نشرها هنيدي؛ إذ كتب حساب: "أول مرة أشوفك مكشر كدا"، فيما دون حساب آخر، "مش مصدقة أن ده شكلك وأنت صغير".

وكان أخر ظهور لـ"هنيدي"، في حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح، الذي أقيم مساء الجمعة الماضية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وظهرت ابنة هنيدي، خلف والدها في عدد من الفيديوهات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من حفل الزفاف.

الفنان محمد هنيدي، لديه 3 أبناء هم" فاطمة وفريدة وأحمد" .

آخر أعمال محمد هنيدي، فيلم "النمس والإنس" الذي دخل في مراحل المونتاج والمكساج الأخيرة استعدادًا للعرض، ويشاركه البطولة كلا من منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث، دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقي، التي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.