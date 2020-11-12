بريد الوطن.. حمام طار

حمام وأهو طار على الجنة

ملايكة نادت له يستنى

وسألت مين قطف عمرك

ومين اللى رماك غرقان

ومين كان بس يتمنى

تكون له زينة الولدان

يا قلب أمك!!

ده قلب أمك..

ولّا حجارة من صوان؟!

دى من جنس البشر ولّا

شيطانة والجسد إنسان؟!

نجلاء نعيم

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