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محمود مسلم

بريد الوطن.. حمام طار

كتب:

بريد الوطن
10:01 ص | الخميس 12 نوفمبر 2020
حمام طار

حمام طار

حمام وأهو طار على الجنة

ملايكة نادت له يستنى

وسألت مين قطف عمرك

ومين اللى رماك غرقان

ومين كان بس يتمنى

تكون له زينة الولدان

يا قلب أمك!!

ده قلب أمك..

ولّا حجارة من صوان؟!

دى من جنس البشر ولّا

شيطانة والجسد إنسان؟!

                                                                         نجلاء نعيم  

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