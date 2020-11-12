بريد الوطن.. حمام طار
كتب:
بريد الوطن
10:01 ص | الخميس 12 نوفمبر 2020
حمام طار
حمام وأهو طار على الجنة
ملايكة نادت له يستنى
وسألت مين قطف عمرك
ومين اللى رماك غرقان
ومين كان بس يتمنى
تكون له زينة الولدان
يا قلب أمك!!
ده قلب أمك..
ولّا حجارة من صوان؟!
دى من جنس البشر ولّا
شيطانة والجسد إنسان؟!
نجلاء نعيم
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