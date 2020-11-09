أستاذ اقتصاديات صحة: وجود لقاح لا يعني حتمية وصوله لكل الأشخاص بالعالم

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه لا يجب وضع آمال كبيرة على إعلان شركة "فايزر" الأمريكية عن وجود لقاح مضاد لفيروس كوورنا المستجد "كوفيد 19" قريبا، مؤكدا أن التوصل إلى لقاح لا يعني حتمية وصوله لكل الأفراد حول العالم، خاصة أن منظمة الصحة العالمية درست 202 لقاح منها 47 صالحة للإنسان و10 فقط منها دخلت للمرحلة الأخيرة من الاعتماد.

وانتقد "عنان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، تأخر منظمة الصحة العالمية في إعلان الجائحة وباء عالميا وتأخر فرض تدابير احترازية على الأشخاص في الصين مصدر الوباء وأوروبا في بداية الأمر.

وأضاف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن شركة "فايزر" ستنتج لقاحا قصير المدى، أي يجب أخذه مرة أخرى بعد فترة محددة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها منظمة الصحة العالمية بشكل إيجابي بعد تجربته على 43 ألف شخص، وستنتج فايزر وتوزع بالاتفاق مع المنظمة 50 مليون وحدة من اللقاح في بداية العام المقبل، إذا ثبت فاعليته وإذا كانت النتائج جيدة سيتم إنتاج مليار و6500 وحدة في ديسمبر 2021.