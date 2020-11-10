"سيدات القائمة" يحتفظن بتمثيل المرأة بعد خسارة 40 مرشحة بالدقهلية

احتفظت المرشحات ضمن القوائم الانتخابية، بمحافظة الدقهلية، بتمثيل المرأة في تشكيلة مجلس النواب القادم، بعد أن خرجت جميع المرشحات على المقاعد الفردية بمختلف دوائر المحافظة، وعددهن 40 مرشحة، من الجولة الأولى دون أن تحصل أي منهن على عدد من الأصوات يؤهلها للدخول في جولة الإعادة.

وشهدت دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، وجود مرشحات من السيدات لخوض السباق الانتخابي على المقاعد الفردية، وكان أكبر عدد من السيدات بدائرة بندر المنصورة، التي ضمت 10 مرشحات، برزت أسماء بعضهن خلال حملات الدعاية، ومنهم الدكتورة "داليا الإتربي"، وهي من بيت سياسي عريق، وابنة برلماني سابق، وكذلك "فاطمة شادي"، التي اعتمدت على رصيد خدماتها في الشارع، إلا أنهن خرجن جميعاص من الجولة الأولى.

وجاءت كبرى المفاجآت في دائرة منية النصر، حيث لم تتمكن عضو مجلس النواب المنتهية ولايته، أمال طرابية، من الحفاظ على مقعدها، رغم أنها كانت "الحصان الأسود" في انتخابات 2015، وكذلك في دائرة أجا، والتي خاضت فيها "ليلى التليس" المعركة، وكانت إحدى المتقدمات في السباق، كونها خاضت التجربة عدة مرات، واستطاعت أن تحصد أصوات الدائرة في انتخابات 2010.

وتظل المرشحات ضمن القوائم هن القادرات على تمثيل المرأة في البرلمان القادم، حيث تضم "القائمة الوطنية من أجل مصر" 8 سيدات، من بين 17 مرشحاً يمثلون المحافظة، وفي حالة إعلان فوز القائمة، يكون تمثيل الدقهلية من السيدات في كل من "إيناس إبراهيم عبد الحليم متولي، والدكتورة نسرين صلاح إبراهيم عمر، والدكتورة ولاء عبد الفتاح أحمد السيد نعمة الله، والدكتورة شيماء محمود نبيه حسانين، والمهندسة ميرفت عازر نصر الله عطا الله، وولاء أحمد سعد علي التمامي، وغادة غريب محمود عجمي، وضحى مصطفى محمد محمد عاصي".

وخصص القانون 17 مقعداً لمحافظة الدقهلية، من ضمن مقاعد الدائرة الأولى، التي تتكون من 100 مقعد، موزعين على 6 محافظات، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.