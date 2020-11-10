الناظر يحذر من مجموعات الإنفلونزا: لو تعبت روح لدكتور.. محدش يشخص نفسه

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إنّه من الأفضل لأي شخص عند الشعور أو الإصابة بأي أعراض للبرد، أن يعزل نفسه تماما عن المحيطين به، ويتجه للطبيب مباشرة، خاصة في هذه الظروف وانتشار فيروس كورونا، متابعا: "محدش يشخص نفسه".

وحذّر الناظر، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، بشدة، من مجموعات البرد المنتشرة في الصيدليات أو ما يطلق عليها "المجموعة السحرية"، قائلا إنّها تسبب الكثير من المشكلات الصحية ولها كمية من الأعراض الجانبية غير عادية: "المجموعات دي كلها كلام غير علمي ومش موجود في العالم كله غير عندنا هنا في مصر".

وتابع الناظر: "مفيش حاجة اسمها أروح الصيدلية وأخد مجموعة البرد، أنا تعبان يبقي أروح للدكتور على طول واعمل فحوصات وأطمن، لكن معالجش نفسي وأخد مجموعة البرد، ولا استشير أصدقائي وجيراني، ولا أكتب على فيس بوك إن عندي أعراض كذا، كل ده كلام لا أساس له من الصحة".

وأضاف الناظر، أنّه للحفاظ على الصحة وتقوية الجهاز المناعي يجب اتباع الآتي في الصباح، تناول معلقة من عسل النحل، طبق من السلطة الخضراء متكامل ويحتوي على الجزر، الخيار، الطماطم، فلفل ألوان، الجرجير، ورق نبات السلق، قطعة من سمك التونة، معلقتين من زيت الزيتون، وعصر ليمونة عليهم.

وزاد: "كده هبقى أخدت كل الفيتامينات C، E، D، A، والزنك، وكده هتبقي كل حاجة موجودة في الطبق ده، إضافة للبرتقال، الجوافة، الرمان، وكده أكون كملت كمان مجموعة إضافية من الفيتامينات والمعادن وشرب كميات كبيرة من المياه، لو عملنا كل دول ندخل بصدر مفتوح على فيروس كورونا وميهمناش".