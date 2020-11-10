تشميع صيدلية وضبط 16 ألف عبوة دواء مجهولة المصدر بالشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمحافظة، حملة مشتركة للتفتيش على المنشآت الدوائية بمركز ومدينة فاقوس.

أسفرت جهود الحملة عن مداهمة صيدلية تعمل دون ترخيص بمركز فاقوس، وتفتح أبوابها للجمهور، والاتجار في الأدوية البشرية، بالمخالفة للقانون، كما جرى ضبط أدوية مخالفة بصيدلية أخرى، وبلغ إجمالي المضبوطات 16809 (قرص، عبوة، وحدة، زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، منها أدوية دون فواتير في مكان غير مرخص، وأدوية ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة مجهولة المصدر، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، بالإضافة لأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، كما جرى تشميع الصيدلية غير المرخصة بكامل محتوياتها.

وجاء ذلك بناءا على توجيهات هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الدوائية، ومراقبة سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من مديرة ومفتشي الصيدلة ورجال الرقابة التموينية، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.