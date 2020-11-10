الإفتاء تنفي صحة حديث نُسب للنبي محمد حول "حبه للسيدة عائشة"

حذّرت دار الإفتاء المصرية، من تداول حديث لرسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- عن حبه للسيدة عائشة، على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه أنّ الرسول قال: "يا عائشة إن عيناي تنام وقلبي بحبك لا ينام".

ونفت الدار صحة الحديث، عبر صفحتها على فيس بوك، وأكدت أنّ الحديث ليس صحيحا، متابعة: "أحباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة ليست صحيحة وما ورد فيها خطأ ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك".

وأكدت الصفحة أنّ الحديث الصحيح هو: "سُئلت السيدة عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها: كيفَ ' كَانَتْ صَلَاةُ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَمَضَانَ؟ فَقالَتْ: ما كانَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولَا في غيرِهِ علَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فلا تَسَلْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقالَ: يا عَائِشَةُ، إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ولَا يَنَامُ قَلْبِي. متفق عليه".

الإفتاء: لا زكاة على المرتبات

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، في وقت سابق، فتوى حول حكم زكاة المرتبات وهل هناك زكاة علي المرتبات، حيث جاء نص السؤال الذي تلقته الدار كالتالي: يطلب السائل الإفادة عن الزكاة على المرتب إذا كان حوالي ألف جنيه.

وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق، وأكد أنّ الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية، أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضا عن حاجته وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية

وأضاف: "النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%".

وأوضح شيخ الأزهر أنّه إذا بلغ ما تبقى من مرتب السائل بعد صرف ما يلزمه صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام، والحد المشار إليه سابقا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.

وتابع: "ومما ذكر يعلم أنّه لا زكاة على المرتبات، وإنّما تجب الزكاة على ما يدخر من المرتب إذا مر عليه حول وبلغ النصاب المذكور".

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنّ الله تعالى حدد مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد. كذلك لا يجوز شرعا تقسيط مال الزكاة بعد وجوبها وحلول وقتها إلا لمصلحة آخذيها، أو تعسر معطيها، فإن لم يستطع أداءها كلها وقت وجوبها أخرج منها ما استطاع حين يتيسر عليه ذلك.