منها موافقة الحي.. المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص دار للمغتربات

قد يطمح البعض للتأسيس دار للمغتربات كونها أحد المشروعات المربحة حيث يتردد عليها الطلاب على مدار الدراسة لتوفير فرصة لسكن آمن، واستمرارًا للخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض إجراءات وشروط استخراج رخصة تأسيس دار مغتربات من مديريات التضامن بالمحافظات.

شروط الحصول على الترخيص لتأسيس دار للمغتربات

- حاجة البيئة المحلية إلى الدار.

- جمعية مشهرة یتضمن نشاطها رعاية الأسرة.

- عقد إيجار ممتد أو تملیك لشقة بمساحة مناسبة لا تقل عن 250 مترا أو بيت مستقل.

- موافقة الحي والدفاع المدني والإسكان والجهات الأمنية.

- تعیين جهاز وظیفي مؤهل طبقاً لما هو وارد باللائحة المنظمة لعمل دور المغتربين والمغتربات.

شكل طلب الترخيص

وللحصول على الترخيص، يتم تقديم طلب من الجمعية باسم السيد مدير عام الإدارة الاجتماعية التي يتبعها، مرفقًا بها المستندات التالية:

1- طلب من الجمعیة مرفق به محضر مجلس إدارة بموافقة الجمعية على رخص دار مغتربين/مغتربات.

٢- صورة من لائحة النظام الأساسي للجمعیة.

٣- بیان بالجهاز الوظيفي للدار مرفق به المستندات.

٤- موافقة الحي والدفاع المدني والإسكان والجهات الأمنية.

٥- تقرير مالي وإداري من قسم الجمعیات عن أخر سنة.

وبدأت مدن جامعة القاهرة استقبال وتسكين الطلاب المغتربين والوافدين للإقامة بها خلال العام الجامعي الجديد، والتي بدأت 17 أكتوبر الماضي واستمرت على مدار أسبوعين وفقًا لجداول التسكين بكل مدينة، حيث وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بتقليل أعداد الطلبة في الغرفة الواحدة، واستيعاب أعداد الطالبات للحفاظ عليهن من السكن الخارجي ومن مشقة السفر والعودة يوميًا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما شدد "الخشت"، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعقيم الغرف والمباني، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل المدن الجامعية للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، وتوفير الرعاية الطبية المتميزة لهم، مؤكداً أن مجلس الجامعة يسعى لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب.