إسرائيل: إسقاط مسيرة تابعة لحزب الله اجتازت الحدود الشمالية

أسقط الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله اجتازت الحدود الشمالية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

وقال أدرعي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنّه: "أسقطت قوات جيش الدفاع قبل قليل طائرة مسيرة تابعة لمنظمة حزب الله اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان، حيث تابعتها القوات طيلة الوقت حتى إسقاطها دون أن يشكل ذلك أي خطر على البلدات المجاورة. تبقى القيادة الشمالية في حالة جاهزية كبيرة ولن تسمح بخرق سيادة إسرائيل".

ولم يصدر تعقيب فوري من حزب الله حول ما أورده المتحدث العسكري الإسرائيلي.

ويسود التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ يوليو الماضي بعد إعلان حزب الله مقتل أحد عناصره في قصف منسوب لإسرائيل بمحيط مطار دمشق الدولي.