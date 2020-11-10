سعيد: ترامب يحاول تعبئة الملايين.. وما يهمه عدم الملاحقة القضائية

قال المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، إننا نشهد العجب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وما يحدث ليس له مثيل، وظاهرة "الترامبية" –نسبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- جديدة على المجتمع الأمريكي.

وأضاف "سعيد"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى شردي، أن ترامب هزم وحقق 8 ملايين صوت أكثر من الانتخابات الماضية، وجو بايدن الرئيس المنتخب حصل على عدد غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، وهناك اختلاف على عدد الأصوات في بعض الولايات.

وتابع المفكر السياسي: أن ترامب لا يرغب في الاعتراف بالخسارة ويشكك في نزاهة الانتخابات، وهذا موقف غير مسبوق، والعالم كله ينتظر ويراقب، ولكن تغيير نتيجة الانتخابات أصبح مستحيلا بسبب وجود فارق ضخم في الولايات، وفي كل ولاية من الولايات التي يتم فيها التقاضي يتفوق "بايدن" بعدد كبير، ولكن "ترامب" يعيد شحن القاعدة السياسية له، ويخرجها من صدمة الهزيمة، ويحاول التأثير على انتخابات مجلس الشيوخ للإبقاء على التفوق الجمهوري.

ولفت، إلى أن ما فعله "ترامب" من إقالة وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، يأتي في إطار ما اعتاده ترامب، وهو أن "يسوق" الحزب الجمهوري، وترامب اعتبره شبه خائن لأنه طلب منه تدخل القوات لفض المظاهرات التي انطلقت الشهور الماضية، ولكن وزير الدفاع رفض جعل الجيش الأمريكي أداة لضرب المتظاهرين، ومنذ ذلك الوقت هناك جفوة بين ترامب ووزير دفاعه، كما أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته لم يكن على صلة طيبة بالمخابرات ووزارة الدفاع، وغير منهم كثيرا، وحتى قبل خروجه من البيت الأبيض أقال وزير الدفاع.

وأكد، أن ما يهم ترامب هو ألا يُطارد بعد الخروج من السلطة بالعديد من القضايا، مثل التدخل الروسي، وبعض الجرائم التي نجح في إخفاءها، بالإضافة إلى قضايا التحرش بالنساء، وقضايا تخص "البيزنس" الخاص به، وقد يطلب أن يخرج من السلطة دون أي مطاردة قضائية.

وأشار، إلى أن ترامب يحاول تعبئة الملايين التي صوتت له، وسيكون متواجدا بشكل كبير في الفترة المقبلة.