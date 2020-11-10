نادية العراقي: الحاجة عبلة بخير بطلوا إشاعات

أعلنت الفنانة نادية العراقي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الفنانة عبلة كامل والتي تربطها بها صداقة بسبب مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية، بخير وتتمتع بصحة جيدة.

وكتبت نادية: "الحاجة عبلة بألف خير بطلوا إشاعات.. وبمناسبة عيد ميلادها كل سنة وأنتي طيبة أطيب عبولة.. بالصحة والسعادة حبيبتي".

وتداولت أمس عدة أخبار عن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان في المرحلة الأخيرة، وهو ما نفاه طليقها أحمد كمال، والذي تربطه بها علاقة وطيدة، حيث كتب عبر "الفيس بوك": "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

كما نشر المخرج المسرحي ناصر عبدالمنعم تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "كل ما يثار حول صحة الفنانة القديرة عبلة كامل مجرد شائعات وأكاذيب، وهى بخير والحمد لله.. وتأكدت بنفسي من ذلك وتواصلت مع صديقي الفنان الكبير أحمد كمال".

وحسم الدكتور أشرف زكي جدل شائعة إصابة عبلة كامل بالسرطان وقال في تصريح خاص لـ"الوطن": عبلة كامل زي الفل وتتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما تردد خلال ساعات بمرضها فكل ما أثير منذ ساعات شائعات.

وعن اعتزال الفنانة عبلة كامل، قال "زكي"، خلال اتصال هاتفي في لقاء سابق ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الفنانة عبلة كامل، تحدثت معه منذ عامين عن نيتها الاعتزال، "طلبت منها وقولتلها يا حاجة فكري وأدرسي الموضوع كويس، وأبقي ردي عليا، ومن ساعتها محصلش أي اتصال بينا، لأن هي صعبة شوية في التليفونات، ومحصلش حاجة".

وتابع: "لقيت ناس كتير بيكلموني وبيسألوني عن حقيقة اعتزالها، ودي هي المعلومة اللي عندي، عبلة كامل نجمة كبيرة ومطلوبة، دي تشاور، والإنتاج يتمنوا، كانت عاملة بورشيا في تاجر البندقية واحنا في كلية الآداب بالجامعة، كانت مكسرة الدنيا".وكانت مصادر خاصة أكدت إن الفنانة عبلة كامل قررت إنهاء مشوارها الفني، من خلال ابتعادها عن التمثيل وإعلان اعتزالها للدائرة المحيطة بها.