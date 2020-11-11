قبل انطلاقها بساعات.. صور من داخل قناة الشرق الإخبارية

تنطلق قناة "الشرق" السعودية، ظهر غد الأربعاء، من مدينة الإمارات، حيث تضم مجموعة من أبرز مُذيعي المنطقة العربية.

وتنشر "الوطن" عدد من الصور داخل قناة الشرق الإخبارية قبل انطلاقها بساعات، حيث ينطلق مع القناة تلفزيونية منصات رقمية متعددة لتوفير تغطية على مدار الساعة عن كافة أنحاء العالم.

وتتخذ القناة الرياض مقرًا لها، كما أن لديها مكاتب مركزية في دبي وواشنطن ومكاتب موزعة في عواصم المنطقة والعالم.

وتتعاون المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق مع مجموعة "بلومبرغ" الإعلامية لتوفير محتوى اقتصادي باللغة العربية، للجمهور المهتم بقطاع الأعمال والاقتصاد ولصناع القرار في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، من خلال خدمة "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

ستشكل "اقتصاد الشرق مع بلومبِرغ" المكون الرئيس في باقة الخدمات التي تقدمها "الشرق للأخبار"، إذ تعتمد على اتفاقية محتوى حصرية مع بلومبِرغ للإعلام، رائدة الأخبار الاقتصادية والمالية العالمية، مستفيدة من تغطيتها الشاملة التي توفرها خبرات أكثر من 2700 صحفي ومحلل اقتصادي حول العالم.

تتطلع "الشرق" أن تكون خدماتها المتعلقة بالمحتوى الاقتصادي، "اقتصاد الشرق مع بلومبِرغ""، المصدر الأول لأخبار الاقتصاد باللغة العربية، من خلال منصاتها المتعددة، ليصل محتوى الخدمة إلى قادة الأعمال، كما للأجيال الشابة الرائدة في مجالها، إذ تبحث عن الأخبار والمعلومات الاقتصادية والمالية والمؤسسية العالمية.

فريق الاقتصاد المتخصص لدى "الشرق للأخبار"، سواء عبر القناة التلفزيونية أو المنصات الرقمية، يتمتع بحقوق الاستخدام الكاملة للمحتوى الضخم الذي توفره بلومبِرغ، والمتمثل بالمحتوى الاقتصادي وتحليل بيانات الأسواق، بهدف ترجمتها وإعادة تحريرها ونشرها على منصاته.

أما "الشرق للأخبار" فهي خدمة إخبارية متعددة المنصات تعمل على مدار الساعة، مُقدمةً المحتوى الإخباري في المنطقة العربية والعالم، بمقاربة إعلامية أساسها توفير الأخبار والتحليلات عبر منظور اقتصادي لتمكين الناس في شؤون حياتهم اليومية.

يقع مقر "الشرق للأخبار" الرئيسي في الرياض مع مكاتب رئيسية في مركز دبي المالي العالمي وفي واشنطن، بالإضافة إلى مقرات واستوديوهات في القاهرة وأبوظبي.

كما أن لديها مجموعة من المكاتب الإقليمية والمراسلين في العواصم والمدن الكبرى في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى قدرة الوصول إلى المحتوى الذي ينتجه مئات الصحفيين والمراسلين في شبكة بلومبرغ حول العالم.