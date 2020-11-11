مواعيد مسلسل نهضة السلاجقة التركي وتردد القناة الناقلة

تصدر المسلسل التركي نهضة السلاجقة محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد الإعلان عن الحلقة السابعة من المسلسل الذي بدأ عرضه في 28 سبتمبر الماضي على قناة تي آر تي 1 التركية، إذ يحكي المسلسل قصة حياة الملك السلجوقي جلال الدولة ملك شاه ابن ألب أرسلان، والأحداث والحروب التي جرت خلال حقبته.

مواعيد عرض مسلسل نهضة السلاجقة

ويُعرض مسلسل نهضة السلاجقة على قناة TRT 1 التركية يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت منطقة المغرب العربي، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دبي.

أحداث مسلسل نهضة السلاجقة

وتدور أحداث المسلسل حول فترة عصر الدولة السلجوقية إلى العصر الحديث والتي تتناول ترتيب وتسلسل الدولة السلجوقية في البلاد وإعادة تأسيس نظام الحكم بها، كما يسرد المسلسل تفاصيل النضال الصعب الذي مرت به دولة الأناضول السلجوقي في منح حق العيش بحرية للأشخاص الذين يعيشون على أرضها ونشر السلام والعدل بها بين الأفراد، وتحقيق رسالة الدين الإسلامي من خلال نشر الحق والعدل ومحاربة الفساد وتحقيق التقدم والحضارة لبلاد المسلمين.

ويركز العمل أيضًا على الفتوحات الإسلامية التي قادتها الدولة السلجوقية، وإيصالها رسالة الإسلام إلى بلاد الأناضول، من خلال أعظم المعارك التاريخية بين الأتراك والبيزنطيين أهمها معركة ملاذكرد، ودور الدولة السلجوقية من خلال المعارك العظمى التي قادتها، وكذا دورها في إسقاط الدولة البويهية وحربها مع الدولة الفاطمية في مصر وسوريا.

أبطال مسلسل نهضة السلاجقة

ويشارك في بطولة مسلسل "نهضة السلاجقة العظام"، مجموعة من نجوم الدراما التركية، منهم: الممثل بورا جولسوي، بدور السلطان ملك شاه، وهو المعروض بأحسن الملوك سيرة وكان يلقب بالسلطان العادل، وكان منصورًا في الحروب التي يخوضها، وعمّر الكثير من البلدان التي فتحها.

ويشاركه البطولة الممثل أكين كوتش، الذي يُجسد دور السلطان أحمد سانجر، وهو السلطان السادس وآخر سلاطين السلاجقة العظام.

أما الممثل غوركان أويغون، فـ يُجسد شخصية حسن الصباح، زعيم الحشاشين، وهو قائد عسكري وسياسي كبير يلقب بشيخ الجبل.

وتقوم الممثلة خديجة شنديل، بدور تركان خاتون أقوى نساء الدولة السلجوقية، إضافة إلى عدد من الممثلين الآخرين، بينهم مراد غريب آغا أوغلو، الذي جسد دور سعد الدين كوبيك في مسلسل "قيامة أرطغرل".

تردد قناة TRT 1 التركية

ويستطيع متابعو مسلسل نهضة السلاجقة العظمى مشاهدة المسلسل على قناة TRT التركية على تردد 11958 من خلال القمر الصناعي تركسات Turksat 42°E بمعامل تصحيح خطأ 5/6 ومعدل ترميز 27500.