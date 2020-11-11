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محمود مسلم

إلغاء مجازاة معلمين لم يتحرا الدقة في تقرير الامتحانات

المحكمة: صدر من غير مختص

كتب:

محمد عيسى
07:06 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
مجلس الدولة - ارشيفية

مجلس الدولة - ارشيفية

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مجازاة مدرسين بخصم 7 أيام من راتبهما، لما نُسب إليهما من عدم تحري الدقة حيال إعداد تقرير الفحص بشأن امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني للعام الدراسي 2014/2015 بإحدي المدارس، لصدور هذا القرار من غير سلطة مختصة مما يعدم أثره ويبطله.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ورأت المحكمة، أن قرار عقاب المدرسين تعدى حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، لأنه صدر من سلطة غير مختصة بتوقيع الجزاءات، دون الاستناد إلي التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية، في توقيع الجزاء التأديبي، والذي جعله الدستور شرطا لإنقاذ هذه السلطة، بما يجعل ذلك القرار مشوبًا بعدم المشروعية الدستورية، معيبًا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، الأمر الذي يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني، وينحدر به إلي درك الانعدام.

ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذًا له منعدمًا هو الآخر، الأمر الذي لا مناص معه، وبصرف النظر عما ارتكبته الطاعنان من مخالفات.

وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، عاقبت مدير عام المنشآت ومراكز التعليم المدني والمنتديات بالمجلس القومي للشباب والرياضة سابقًا، بغرامة تعادل 10 أيام من أجره، لمخالفات اللوائح والتعليمات

ونُسب إليها قيامها بالعرض على رئيس المجلس القومي للشباب والرياضة مباشرة عام 2011، بطباعة دفاتر مالية مساعدة بمطبعة المجلس دون الحصول على رأي الإدارة المركزية للشؤون المالية بوزارة الشباب الرياضة، بالمخالفة لما تقضي به اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

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