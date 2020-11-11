إلغاء مجازاة معلمين لم يتحرا الدقة في تقرير الامتحانات
المحكمة: صدر من غير مختص
كتب:
محمد عيسى
07:06 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
مجلس الدولة - ارشيفية
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مجازاة مدرسين بخصم 7 أيام من راتبهما، لما نُسب إليهما من عدم تحري الدقة حيال إعداد تقرير الفحص بشأن امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني للعام الدراسي 2014/2015 بإحدي المدارس، لصدور هذا القرار من غير سلطة مختصة مما يعدم أثره ويبطله.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ورأت المحكمة، أن قرار عقاب المدرسين تعدى حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، لأنه صدر من سلطة غير مختصة بتوقيع الجزاءات، دون الاستناد إلي التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية، في توقيع الجزاء التأديبي، والذي جعله الدستور شرطا لإنقاذ هذه السلطة، بما يجعل ذلك القرار مشوبًا بعدم المشروعية الدستورية، معيبًا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، الأمر الذي يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني، وينحدر به إلي درك الانعدام.
ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذًا له منعدمًا هو الآخر، الأمر الذي لا مناص معه، وبصرف النظر عما ارتكبته الطاعنان من مخالفات.
وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، عاقبت مدير عام المنشآت ومراكز التعليم المدني والمنتديات بالمجلس القومي للشباب والرياضة سابقًا، بغرامة تعادل 10 أيام من أجره، لمخالفات اللوائح والتعليمات
ونُسب إليها قيامها بالعرض على رئيس المجلس القومي للشباب والرياضة مباشرة عام 2011، بطباعة دفاتر مالية مساعدة بمطبعة المجلس دون الحصول على رأي الإدارة المركزية للشؤون المالية بوزارة الشباب الرياضة، بالمخالفة لما تقضي به اللائحة المالية للموازنة والحسابات.