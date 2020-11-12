لأصحاب المدفأة الطوب.. 4 طرق لتنظيفها من الرماد الأسود في الشتاء

تجنبًا لحدوث ماس كهربائي، قد يستبدل البعض في الشتاء المدفأة الكهربائية بأخرى يتم بناءها من الطوب وتشتعل بالحطب، إلا أنه يصعب على البعض تنظيفها، وعليه، تقدم "الوطن"، طريقة تنظيفها وفقا لموقع "ويكي هاو" المعني بالصيانة.

كيفية تنظيف طوب المدفأة من الدخان الأسود

أولًا: تجهيز المدفأة لعملية التنظيف

- اترك المدفأة لتبرد لمدة 12 ساعة على الأقل قبل بدء عملية التنظيف، إذ أن ذلك يحمي ذلك يديك ويضمن عدم تحفيز أيّة مواد كيميائية بالحرارة أثناء التنظيف، وإذا كنت تعتمد على مدفأتك في توليد الحرارة، فمن الأفضل تنظيفها خلال شهور الصيف عندما لا تكون في حاجة لاستخدامها كثيرًا.

- أزِل الرماد الطري، فكل ما عليك هو استعمل فرشاة تنظيف وجاروف الكنس لتنظيف المدفأة قبل مسح الدخان الأسود العالق بالطوب؛ تخلص من الرماد وقطع الخشب المُحترقة كي تُسهل على نفسك عملية التنظيف.

- احمِ أرضيتك من تسربات الماء والكيماويات المُحتملة أثناء عملية تنظيف المدفأة وذلك بفرش قطعة قماش أو مناشف على الأرضية أمامها؛ هكذا تحمي السجاد أو الأرضية الخشبية من التضرر، كما أنه عليك ألا تستعمل أوراق الجرائد حيث يترك حبر الطباعة آثارًا على الأرضية إذا ما ابتل الورق.

- احمِ يديك بالقفازات المطاطية كي لا تُعرض بشرتك للمواد الكيميائية المُستخدمة في تنظيف المدفأة وتحميها من التهيج، ارتدِ النظارات الواقية أيضًا في حالة استعمال محلول فوسفات ثلاثي الصوديوم للتنظيف.

ثانيًا: استعمال صودا الخبيز

- اصنع معجونًا من الماء وصودا الخبيز بنسبة 1:1، واخلط مقدار 4 ملاعق من صودا الخبيز (56جرامًا) مع 4 ملاعق من الماء الدافئ (59 مللي)، قلّب الخليط جيدًا إلى أن يُصبح في صورة معجون.

- تناول قدرًا مناسبًا من معجون صودا الخبيز وافرده على طوب المدفأة من الأعلى إلى الأسفل كي تفرد منه طبقة رقيقة على الطوب، افرد كمية زائدة على الطوب الداخلي للمدفأة نظرًا لكونه الأكثر تضررًا بالسُخام، وانتبه جيدًا إلى الزوايا والشقوق بين وحدات الطوب واحرص على وضع المعجون على أجزاء المدفأة المُتسخة.

- اترك المعجون على الطوب لمدة 10 دقائق كي تقوم صودا الخبيز بعملها في تفتيت الشحم والأوساخ والدخان الأسود؛ لا تدع المعجون لفترة أطول من ذلك كي لا يجف ويتصلب بدرجة تتلف للطوب، كما يمكنك رُش المعجون بالماء في حالة جفافه وتصلبه من أجل تليين قوامه مُجددًا.

- استخدم فُرشاة التنظيف ذات الأسنان الخشنة والمخصصة لدعك الأسطح كي تدعك المعجون على الطوب، اغمس الفرشاة في الماء أولًا بأول للتخلص من آثار صودا الخبيز، تزداد فعالية صودا الخبيز مع حركة الفُرشاة وتنجح في تنظيف آثار الدخان الأسود العنيدة، وتجنب دعك الطوب بدرجة مُبالغ فيها كي لا تتسبب في إتلافه.

- استخدم اسفنجة طرية لمسح آثار صودا الخبيز من على الطوب بالماء الدافئ، ثم دع المدفأة لتجف تمامًا قبل إعادة استخدامها، وأزِل القماش أو المناشف التي فرشتها أمام مدفأتك تحسبًا للتسربات.

ثالثًا: استعمال الخل

- اخلط كوبًا من الخل الأبيض (240 مللي) مع كوب من الماء الدافئ (240 مللي) في بخاخة رش، رُج البخاخة لمزجهما جيدًا، استخدم بخاخة رش نظيفة لم يسبق ملئها بكيماويات قاسية، إذا كان طوب المدفأة عمره أكثر من20 سنة فقد يكون الخل قاسيًا عليه؛ استبدل الخل بمُنظف غير حمضي مثل صودا الخبيز.

- ابدأ الرش من الأعلى للأسفل على الطوب بأكمله مع التركيز على الأجزاء المُتضررة بالسُخام والتي عادةً ما تكون عند فتحة المدفأة، لا تنس فرش قطعة قماش أمام المدفأة لحماية الأرضية، استخدم ما يتبقى لك من محلول الخل كمُنظف طبيعي لتنظيف الحمامات والأسطح.

- اترك الخل على الطوب لمدة 10 دقائق كي يقوم بعمله في تفتيت الشحم والأوساخ والرماد الأسود بفضل حمضيته؛ لا تدع الخل لفترة أطول من ذلك كي لا يجف وتتسبب الحمضية في إتلاف الطوب.

- استخدم فُرشاة التنظيف ذات الأسنان الخشنة والمخصصة لدعك الطوب من الأعلى للأسفل، اغمس الفرشاة في الماء أولًا بأول للتخلص من آثار الخل، تأكد من دعك الزوايا والشقوق بين الطوب االتي تحمل الكثير من السُخام، واستمر في الدعك بالفرشاة إلى أن تختفي رائحة الخل تمامًا، كما يُمكن رش صودا الخبيز على الطوب لإزالة الخل على نحوٍ أسرع، ولكن يتسبب ذلك في حدوث الرغوة بسبب التفاعل الكيميائي بين الخل وصودا الخبيز مما قد يُحدث فوضى أنت في غنى عنها.

- استخدم إسفنجة طرية لمسح آثار الخل من على الطوب بالماء الدافئ، ثم دع المدفأة لتجف تمامًا قبل إعادة استخدامها، أزِل القماش أو المناشف التي فرشتها أمام مدفأتك تحسبًا للتسربات.

رابعًا: استعمال فوسفات ثلاثي الصوديوم

- ارتدِ القفازات المطاطية لحماية يديك، حيث يتسبب فوسفات ثلاثي الصوديوم (التي إس بي TSP) في تهيج البشرة إذا ما تعرض لها مُباشرةً؛ ارتدِ القفازات المطاطية الواقية لحماية يديك وتجنب ملامسته بيدك العارية قدر الإمكان، حيث يُمثل فوسفات ثلاثي الصوديوم خطورة على العينين أيضًا؛ ارتدِ النظارات الواقية كي تحمي عينيك من تطايره.

- اخلط فوسفات ثلاثي الصوديوم والماء الدافئ في دلوٍ بسعة مناسبة، وذلك من خلال اضافة مقدار 8 ملاعق مائدة من فوسفات ثلاثي الصوديوم (112 جرامًا) إلى حوالي 3.8 لتر من الماء الدافئ، استخدم دلوًا بسعة مناسبة على ألا يتم استعمال الدلو لأغراض الطهي لاحقًا، وقلّب الخليط جيدًا إلى أن تحصل على معجون مائي رقيق.

- استخدم فُرشاة التنظيف ذات الأسنان الخشنة لدعك المعجون على الطوب داخل وخارج المدفأة، حرّك الفرشاة من الأعلى للأسفل مع إضافة المزيد من المعجون على الأجزاء الأكثر تضررًا بالرماد الأسود، وتجنب الدعك بقوة شديدة كي لا تتسبب في إتلاف طوب المدفأة وخاصةً إذا كانت قديمة.

- استخدم إسفنجة طرية لمسح آثار فوسفات ثلاثي الصوديوم من على الطوب بالماء الدافئ، ثم اشطف الدلو جيدًا فور انتهاء استخدامه، وأضف المزيد من معجون فوسفات ثلاثي الصوديوم في حالة وجود آثار رماد أسود عالقة بالطوب وواصل الدعك، وأخيرًا أزل القماش المفروش أمام المدفأة عند انتهاء العمل.