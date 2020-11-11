الإدارية العليا ترفض تحويل جراج أسفل عقار لمحلات: يخالف قرار المحافظ

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار حي وسط القاهرة، المتضمن الترخيص بجراج لإيواء السيارات بالدور الأرضي بعقار ضخم بالقرب من قسم الجمالية، ورفضت المحكمة دعوى أقامها الحاصل على الترخيص والذي يطالب بإلغائه وتحويله لترخيص لـ6 محلات تجارية، وألزمته المحكمة بالمصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، والدكتور حسن هند، وعمر معوض، ومحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة على قرار محافظ القاهرة رقم 47 لسنة 1986، بشأن قواعد توفير أماكن لإيواء السيارات في العقارات بمدينة القاهرة، ينص على أنه "يلتزم طالبوا البناء بمدينة القاهرة، بتوفير أماكن لإيواء السيارات بالمباني التي يطلبون الترخيص بإقامتها، وذلك وفقاً للقواعد المحددة.

و"يحظر إدخال أي تعديل على جميع الأماكن المخصصة لإيواء السيارات مهما كانت الأسباب إذا كان من شأن التعديل المطلوب تغيير التخصيص أو إنقاص لمساحة الجراج (مكان إيواء السيارات)".

وشددت المحكمة، على أنه وقبل إصدار ترخيص البناء، يجب التأكد من أن المبنى سوف يستوعب توفير أماكن لإيواء السيارات، ويجري تحديدها حسب الغرض الذي سيستخدم فيه المبنى.

وثبت للمحكمة، أن المدعي تقدم بطلب إلى جهة التنظيم المختصة للحصول على ترخيص بناء للعقار الكائن بشارع العلوة بالجمالية بحي وسط القاهرة، وبعد أن تأكدت جهة التنظيم من أن الأرض محل طلب الترخيص موقعها يصلح لإقامة البناء، صدر ترخيص بناء متضمناً السماح ببناء عقار مكون من أرضي وثلاثة أدوار متكررة، والدور الأرضي مكون من خمسة محلات وغرفة محولات وجراج، وتوجد وحدة إدارية في كل دور من الأدوار المتكررة، وتعهد المدعي بتنفيذ الأعمال المرخص بها في ضوء الرسومات المعتمدة من جهة التنظيم، مع توفير الاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني.

وبعد اكتمال تنفيذ البناء، تقدم المدعي بطلب إلى جهة التنظيم لتعديل ترخيص البناء، وإلغاء الجراج، واستغلال مساحته في إنشاء محلات تجارية، وهذا الطلب محظور قانوناً على الجهة الإدارية الاستجابة له، الأمر الذي يعد معه امتناعها متفق مع صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

ولم تأخذ المحكمة بما احتج به المدعى من أن مدخل الجراج يطل على شارع عرضه 4 أمتار فقط، مما يعني وجود استحالة إنشائية لاستغلال الجراج المرخص به، ولذلك يجب إعفائه من توفير أماكن لإيواء السيارات، وثبت من ترخيص البناء أن واجهة المبنى بطول 16.45 متر، وتطل على شارع عرضه 15 مترا مربعا، أي أن المبنى يطل على شارع عرضه ضعف العرض الذي تطلبه قرار محافظ القاهرة رقم 47 لسنة 1986، وهو ما كان يوجب على صاحب الترخيص تنفيذ أعمال البناء بما يسمح بوجود مدخل للجراج على هذا الشارع، وذلك التزاماً بحسن النية في تنفيذ الالتزامات أيا كان مصدرها، لا سيما وأن ارتفاع المبنى تحدد على أساس عرض هذا الشارع.