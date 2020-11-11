أستاذ طب وقائي: 2021 سيكون بدون كورونا ومصر لن تتأثر بالموجة الثانية

قال الدكتور شريف حتة أستاذ الطب الوقائي، إن اللقاح الذي تعمل عليه الشركة الأمريكية "فايزر" بالتعاون مع شركة ألمانية، جيد للغاية، حيث إن اللقاح يحفز جهاز المناعة لتكوين أجسام مضادة لحماية الجسد من الفيروس مرة أخرى، موضحًا أنه كلما تأخر إصدار لقاح كورونا كلما كان للتطعيم كفاءة عالية.

وأعرب حتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنبوكس"، على شاشة "صدى البلد"، عن تفاؤله بأن يكون عام 2021، خاليا من فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة خضوع التطعيمات للتجارب أكثر مرة لضمان جودتها، كون اللقاح يعتمد على مدى دقة في المعامل على تكوين مادة تشبه البروتين الموجود على سطح كورونا، وينتج الجسم أجساما مضادة للفيروس.

وأشار أستاذ الطب الوقائي، إلى أن أي تطعيم أو لقاح يمر بمراحل قبل استخدامه، ويجري تجريبه معمليًا على الحيوانات، وبعد ذلك تجريبه على البشر من خلال المتطوعين، كما أن المتطوعين يحصلون على المصل من خلال التجارب السريرية الدقيقة، وتجري مراقبة المتطوع لمعرفة النتيجة، وفي حالة وجود موجة ثانية للفيروس في مصر، لن تكون مؤثرة بشكل كبير، لأننا أصبح لدينا خبرة التعامل مع الفيروس.