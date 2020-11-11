بعد طرح 820 شقة بأرض المطار.. تفاصيل وحدات الإسكان المتاح التقدم لها

إيمانا من الحكومة المصرية بضرورة دعم متوسطي ومحدودي الدخل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد من إعلانات الحصول على شقق في المدن الجديدة، منها ما تم إتاحة كراسة الشروط، ودفع مقدم الحجز للتقدم لها، ومنها ما يتم إعلان إتاحته قريبا.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوحدات السكنية المتاح التقدم لها، والتي من المنتظر الإعلان عن فتح التقدم لها قريبا، كالتالي:

تفاصيل 820 وحدة كاملة التشطيب بمنطقة مطار إمبابة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب التقديم لعدد 820 وحدة كاملة التشطيب، بمنطقة مطار إمبابة يوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر الجاري، بمساحات تتراوح بين 83 و100 متر، وجاءت التفاصيل كالتالي:

- يتم إتاحة كراسة الشروط على الموقع الرسمي الخاص ببنك التعمير والإسكان، ثم يقوم المشترك بطباعتها.

- ثم يقوم العميل بتحويل مبلغا وقدره 50 ألف جنيه مصري مقدم الحجز، إضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل دفعة واحدة وغير مجزأة على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب.

- ويتم استكمال سداد 25 % إضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكتروني، في حالة حجز الوحدة بنفس أسلوب سداد مقدم الحجز.

- يتم سداد الـ(75%) دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات دون فوائد.

- يمكن سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات مُحملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد على الـ3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.

- يتم إضافة (2% + 0.5% مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

وحدات سكنية لمحدودي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لوحدات محدودي الدخل ضمن الإعلان الـ 14، والتي بدأت في 1 نوفمبر الجاري لذوي الاحتياجات الخاصة، ويوم 9 نوفمبر الماضي لجميع المواطنين، وجاءت تفاصيل الوحدات كالتالي:

- تم طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي كاملة التشطيب لمنخفضي الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهرا.

- جاءت الوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة مثل "العبور الجديدة، بدر (حدائق العاصمة)، 15 مايو، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، السادات، أكتوبر الجديدة (منطقة غرب المطار)، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة".

- يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 100 جنيه من مكاتب البريد، ثم يتم سداد مبلغ مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

- يصل مبلغ مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ذات مساحة 75 مترًا "غرفتان وصالة" إلى 12.5 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة السكنية بالكامل إلى 244 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 350 جنيهًا مصروفات إدارية لا تسترد.

- يصل مبلغ مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ذات مساحة 90 مترًا "3 غرف وصالة" إلى 15.5 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة السكنية بالكامل إلى 310 آلاف جنيه، بخلاف 350 جنيهًا مصروفات إدارية لا تسترد.

- يتم سداد 12 دفعة ربعة سنوية خلال مدة التنفيذ، والتي تبدأ من 1 أبريل عام 2021، بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 مترًا مربعًا، و2600 جنيه للوحدة السكنية مساحة 90 مترًا، ويجري سداد باقي ثمن الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 7% سنويًا.

وحدات سكنية لمتوسطي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل ضمن الإعلان الـ 14، والتي بدأت في 1 نوفمبر الجاري لذوي الاحتياجات الخاصة، ويوم 9 نوفمبر الماضي لجميع المواطنين، وجاءت تفاصيل الوحدات كالتالي:

حدد الصندوق المدن المتاح بها الوحدات السكنية لتكون في "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، بدر (حدائق العاصمة)، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، أسوان الجديدة".

- يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 150 جنيهًا، وسداد مبلغ مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

- تبلغ قيمة مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ذات مساحة 100 متر مبلغ 48 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة بالكامل إلى 471 ألف جنيه.

- يصل مبلغ مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ذات مساحة 110 أمتار إلى 51 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة بالكامل إلى 503 آلاف جنيه.

- كما يصل مبلغ مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ذات مساحة 120 مترًا إلى 55 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة بالكامل إلى 546 ألف جنيه.

- يتم سداد المبلغ على 12 دفعة ربعة سنوية خلال مدة التنفيذ بواقع نسبة 25% من إجمالي ثمن الوحدة تبدأ في 1 أبريل من عام 2021، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها.

- يصل الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل للمتقدم يصل إلى 84 ألف جنيه سنويًا للأعزب بما يعادل 7 آلاف جنيه شهريًا، و108 آلاف جنيه سنويًا للأسرة بما يعادل 9 آلاف جنيه شهريًا.