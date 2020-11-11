مصرع عاملين فى حادثين بموقع تحت الإنشاء شرق بورسعيد

لقى عاملان مصرعهما، مساء اليوم، في حادثين، خلال عملهما بموقع عمل تحت الإنشاء بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد، حيث صدم احدهما لودر وانقلبت سيارة نقل محملة بالرمال على الآخر.

تلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من هيئة الإسعاف بوفاة "محمود عبد اللطيف علي" 44 عامًا انقلبت فوقه سيارة نقل محملة بالرمال، و"أحمد متولي محمد" 46 عامًا، صدمته رافعة لودر أثناء العمل، ونقلت سيارات الإسعاف حالتي الوفاة إلى مستشفى الحياة ببورفؤاد وجرى التحفظ على الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

يذكر أن طفل يعمل بورشة اصلاح الكاوتشوك بمنطقة الحرفيين بمدينة بورفؤاد فى بورسعيد، لقى مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة نقل خلال تزويد إطاراتها بالهواء فتراجعت للخلف ودهست رأسه.