مفاجأة.. التحريات: قاتل زوجته وصديقه بالهرم متهم بقتل 3 آخرين

فجرت تحريات أجهزة الأمن في الجيزة، مفاجأة خلال التحقيق مع سفاح الجيزة، بعد اعترافه بقتل زوجته وصديقه قبل 5 سنوات ودفنهما داخل شقته في بولاق الدكرور.

فبحسب تحريات المباحث فإن المتهم قتل 3 آخرين، وهم زوجته الثانية وصديقتها وشقيقها، ومحرر ضده محاضر سابقة بتلك الاتهامات، حيث يجري التحقيق فيها مجددا.

وواصلت التحريات مفاجآتها في تلك القضية التى كشفتها ظهر أمس عقب اعتراف المتهم بقتل زوجته المجني عليها فاطمة زكريا علي 34عاما، وصديقة رضا محمد عبداللطيف، ودفنهما في شقة المجني عليه الأخير في منطقة العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، وأنه نفذ جريمة قتل صديقه أولًا وتلاها جريمة قتل زوجته فاطمة، ووضعها داخل الثلاجة "فريزر"، حتى نقلها إلى الشقة التي حولها لمدفن للضحايا.

تلك الوقائع الصادمة التى نطق بها المتهم خلال اعترافه أمام المباحث على مدار 7 ساعات متصلة، قادت إلى استخراج اثنين من جثامين الضحايا، ولا تزال الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع المتهم بشأن تلك الوقائع الجديدة لبيان تورطه في قتل الآخرين من عدمه، والإرشاد عن أماكن دفنهم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من شقيق المجني عليه، يطلب فيه فتح التحقيق في المحضر رقم 4332 إداري بولاق لسنة 2015، والخاص بتغيب شقيقه المهندس رضا محمد عبداللطيف 48عاما، بعد عودته بأيام من عمله في السعودية، المتهم فيه صديقه "ق. ف"، بقتله.

وقال شقيق المجني عليه، إنه حتى الآن يبحث عن سر اختفاء شقيقه، وبالصدفة أشار عليه أحد أصدقائه بالبحث عنه في السجون ربما يكون محبوسا على ذمة إحدى القضايا.

وأضاف بالكشف على اسمه تبين أنه محبوس في سجن الاستئناف على ذمة قضية سرقة في الإسكندرية، وتبين أن زوجته تقوم بزيارته، وبالحصول على عنوان زوجته التي تقوم بزيارته، تبين أنها مقيمة في الإسكندرية.

وتابع شقيق المجني عليه بأنه سافر إليها وبالسؤال عن شقيقه قالت له انه مسافر، فأخرج لها بطاقته وطلب منها صورة لشقيقه ربما يكون مجرد تشابه في الأسماء.

وكانت المفاجأة، حيث قال المبلغ إن السيدة أخرجت له صورة صديق شقيقه ويدعي "ق. ف."، والذي قدم فيه اتهام بقتله وإخفاء جثته من قبل في المحضر رقم 4332 لسنه 2015 إداري بولاق الدكرور.

وتابع شقيق المجني عليه، بأنه على الفور اتجه إلى نيابة الهرم، وقدم بلاغا جديدا برقم 9969 إداري الهرم، وتم استدعاء المتهم من محبسه.

وتبين أنه انتحل اسم المجني عليه المهندس رضا محمد عبداللطيف، بمواجهته اعترف بقتل صديقه بسبب وجود خلافات مالية ودفن جثته في شقته بمنطقة العشرين ببولاق الدكرور، وأضاف أنه قام بقتل زوجته لقيامها بسرقته ودفنها في نفس الشقة.

وقام فريق بحث باصطحاب المتهم وبارشاده تم العثور على هيكلين عظميين لسيدة ورجل، وتم نقلهما إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت إجراء تحليل البصمة الوراثية للهيكلين للتوصل لهوية أصحابهما، كما قررت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع المتهم في 3 محاضر مقدمة ضده تتهمه بقتل وإخفاء 3 آخرين وهم زوجته الثانية وصديقتها وشقيقها.