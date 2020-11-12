الفقي يناقش الاشتراطات البنائية لمدينتي سوهاج وجرجا

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا لمناقشة الاشتراطات العامة البنائية والتخطيطية لمدينتي سوهاج وجرجا، بالتعاون مع جامعة سوهاج، في إطار توصيات مؤتمر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الذي عقد الخميس الماضي، لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتحديث الاشتراطات البنائية العامة لجميع محافظات الجمهورية.

حضر الاجتماع أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج المكلف برئاسة اللجنة، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة جامعة سوهاج، وفريق عمل الكلية، ومسؤولي إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

وأوضح محافظ سوهاج، أنّه جرت الموافقة على الاشتراطات البنائية لمدينتي سوهاج، وجرجا، لعرضها في مؤتمر الهيئة الهندسية المقبل بالقاهرة، وجرى إعدادها وفقا للدليل الإرشادي لضبط العمران بالمدن المصرية، ودليل توزيع الأنشطة واستعمالات الأراضي داخل المدن المصرية 2020، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وأشار نائب محافظ سوهاج، إلى عقد ورشة عمل على مدار يوم كامل، ضمت أساتذة من كلية الهندسة جامعة سوهاج، ومسؤولي إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، وجرى خلالها الاسترشاد بالضوابط والإرشادات العامة لمدن "القاهرة، الجيزة، والإسكندرية"، لإنجاز الاشتراطات العامة والخاصة بمدينة سوهاج ومدينة جرجا.

يذكر أنّ اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ترأس قبل أيام، الاجتماع الدوري للجنة مراجعة تراخيص البناء، وحصر المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص، قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة والوقوف على ما تم إنجازه.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لدور لجنة مراجعة تراخيص أعمال البناء وجهودها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى فحص ومراجعة 359 ملف ترخيص بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجار العرض على اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للنظر في استئناف الأعمال للتراخيص الصالحة في ضوء الاشتراطات البنائية.