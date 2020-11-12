"تزوج منهم وأوصى بهم".. علاقة محبة بين الرسول محمد وأقباط مصر

"أما أقباط مصر فلهم ذمة ورحمًا"، هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بأقباط مصر، في وصية خاصة لكي يضعها كل مسلم في قلبه.

وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم ستفتحون أرضًا يُذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرًا، فإن لهم ذمة ورحمًا".

زواج الرسول من مارية القبطية

وأراد النبي صلي الله عليه وسلم أن يوثق العلاقة بينه وبين الأقباط فتزوج من مارية القبطية حيث طلب أن يذهب أحد الصحابة إلى مصر بكتاب إلى مقوقس زعيم مصر، فقال حاطب بن بلتعة: أنا يا رسول الله، فكان أول مسلم تطأ قدماه مصر، وعرض الرسالة على المقوقس، ولكن الأخير رفض أن يتنازل عن عرشه وملكه، وبعث للنبي بجاريتين كهدية هما ماريا وسيرين شقيقتها، وبعضًا من عسل.

وخلال الطريق، لمح حاطب رهبة على وجه ماريا رضي الله عنها، وسألته عن السيد الذي هم ذاهبون إليه، فحدّثها عن النبي والإسلام، فانشرح صدرها وأسلمت قبل أن تغادر مصر.

وصلت السيدة ماريا رضي الله عنها إلى المدينة قادمة من مصر، برفقة أختها سيرين، فتزوج النبي الكريم ماريا، ووهب أختها إلى حسان بن ثابت شاعر الرسول، وقد أسكنها النبي الكريم في منزل قريب منه، وكانت جارة للسيدة عائشة رضي الله عنها.

وقد نص العقد الذي ألزم به الله سبحانه وتعالى المسلمين، لصيانة حقوق أهل الذمة على عدة حقوق أهمها:

المساواة في الحقوق بين المسلم والقبطي

وأشارت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، إلى أن النبي النبي محمد صلي الله علية وسلم حرص على أن يكون لأهل الذمة من الحقوق مثل ما للمسلمين، كما أن عليهم ما على المسلمين من الواجبات، وهو ما يتجلى في صورة الوطنية.

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقًا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة".

ويروى عنه صلي الله عليه وسلم: "من آذى ذِمِّيًا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة".

حرية العقيدة دون إكراه

يقول الله سبحانه وتعالى: "لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي"، (البقرة: 256) وقوله سبحانه: "أفأنت تُكرِه الناس حتى يكونوا مؤمنين"؟ (يونس: 99).

وسبب نزول الآية كما ذكر المفسرون يبين جانبًا من إعجاز هذا الدين، فقد رووا عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون "مقلاة" اي قليلة النسل، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تُهَوِّدَه (كان يفعل ذلك نساء الأنصار في الجاهلية) فلما أُجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقال آباؤهم: لا ندع أبناءنا (يعنون: لا ندعهم يعتنقون اليهودية) فأنزل الله عز وجل هذه الآية: (لا إكراه في الدين).

حماية المال والعرض والنفس للذمي

أجمع فقهاء الإسلام على أن قتل الذمي كبيرة من كبائر المحرمات لهذا الوعيد في الحديث.

وما روي أن عليًّا أُتي برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، فقامت عليه البيِّنة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت، قال: فلعلهم هددوك وفرقوك، قال: لا، ولكن قتله لا يرد علَيَّ أخي، وعوَّضوا لي ورضيتُ . قال: أنت أعلم؛ من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا، وديته كديتنا.

وقد صح عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميًّا، فأمره أن يدفعه إلى وليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه، فدُفِعَ إليه فضرب عنقه.

حق تولي وظائف الدولة

يجوز لأهل الذمة الحق في تولى وظائف الدولة كالمسلمين، إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية، إذا تحققت فيهم الشروط التي لا بد منها من الكفاية والأمانة والإخلاص للدولة.

وقد تولى الوزارة في زمن العباسيين بعض النصارى أكثر من مرة، منهم نصر بن هارون سنة 369 هـ، وعيسى بن نسطورس سنة 380هـ، وقبل ذلك كان لمعاوية بن أبي سفيان كاتب نصراني اسمه سرجون.

وفي عهد عمر بن الخطاب أعطي لأهل القدس أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملَّتها، لا تُسكن كنائسهم، ولا تُهدم ولا ينتقص منها، ولا من حيزها، ولا من صليبها، ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يُضار أحد منهم. ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود".