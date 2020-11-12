مادس ميكلسن بديلا لجوني ديب في Fantastic Beasts

يجري الممثل الدنماركي مادس ميكلسن محادثات للقيام بدور الساحر جيلرت جريندلفالد في أحدث أفلام سلسلة "Fantastic Beasts"، وذلك خلفا للمثل الأمريكي جوني ديب بعدما اعتذر عن تقديم الدور الذي برع فيه خلال الأجزاء السابقة، وذلك بعدما طلبت منه شركة Warner Bros التنازل عن الاستمرار في الفيلم.

وجاء تنازل "ديب" عن الدور بعد خسارته قضية التشهير ضد صحيفة The Sun البريطانية التي نشرت مقالاً في عام 2018 جاء فيه أنه كان يضرب زوجته السابقة آمبر هيرد.

"Fantastic Beasts 3" قيد الإنتاج حاليًا، ووفقًا لمصدر مطلع على المشروع، قام ديب بتصوير مشهد واحد فقط قبل مغادرة الفيلم، لذلك لن يحتاج ميكلسن إلى تكرار الكثير من اللقطات، بحسب موقع Variety.

الجزء الثالث من Fantastic Beasts من إخراج ديفيد ياتس، ومن بطولة إيدي ريدمان، جود لو، كاترين واترسون، جيسيكا ويليامز، وغيرهم.

من المقرر عرض الفيلم في 15 يوليو 2022، ويتم تصويره في ريو دي نيرو بالبرازيل وبرلين بألمانيا بحسب موقع IMDB.

ومادس ميكلسن ممثل دنماركي ولد في كوبنهاجن 22 نوفمبر 1965، شارك خلال مسيرته الفنية في أكثر من 50 عملا تتنوع بين مسلسلات وأفلام.

أول ظهور لـ "مادس" كان من خلال الفيلم القصير Blomsterfangen عام 1996، وفي نفس العام شارك في فيلم Pusher والفيلم القصير Café Hector.. وفي عام 1997 شارك في الفيلم القصير Viceværten: The Caretaker.

أما آخر فيلم لـ مادس ميكلسن كان Another Round وعرض العام الجاري، وهو من إخراج وتأليف توماس فينتربيرج، وفي عام 2019 شارك في فيلم Polar.

وتم الإعلان عن تحضير "مادس"، لأفلام أخرى في الوقت الحالي، بينها The Billion Dollar Spy، Retfærdighedens ryttere كما انتهى من تصوير فيلم Chaos Walking.