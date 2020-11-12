إحباط محاولة تهريب 100 ألف جنيه إسترليني بمطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة فوزي العميري، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة "مصر للطيران" القادمة من لندن، اشتبه أشرف عبدالحميد مأمور اللجنة المعين على لجنة "الأخضر" في أحد الركاب الأجانب الذى كان يحمل حقيبة "هاندباج"، نظرًا لكثرة سفره وتردده.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية، أجاب بالنفي.

جمارك المطار تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

وأثناء تمرير الحقيبة على جهاز الفحص بأشعة "إكس راي" بمعرفة مصطفى مرسي مأمور الفحص، لاحظ وجود انتفاخ فى جوانب "الجاكت" الذي يرتديه، فتم تمريره على الجهاز أيضًا، فأفاد بوجود أشياء متماثلة ومستطيلة تشبه أوراق النقد، وتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على الدكتور أحمد حسين نائب مدير الإدارة، قرر تكليف محمود رجب مأمور الضبط، تحت إشراف أمير مطر مدير الحركة لتفتيش جاكت الراكب وحقيبته وتفتيشه ذاتيًا، وتبين وجود 102 ألف و250 جنيها إسترلينيا مخبأة داخل جوانب الجاكت، رغم وجود اللافتات الإرشادية بكمية النقد المسموح بها قانونًا باللغتين العربية والإنجليزية في أرجاء صالتي الوصول والسفر.

إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركي

وبناء على ذلك، اتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضر ضبط جمركي رقم 121 لسنة 2020، وجرى إعطاء الراكب 7 آلاف و250 جنيها إسترلينيا بما يعادل 10 آلاف دولار، وهو المبلغ المسموح به قانونًا من النقد الأجنبي، وتحريز باقي المبلغ وقدره 95 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.