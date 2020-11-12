هاني الناظر: المصريون لديهم قدرة للقضاء على الموجة الثانية لكورونا

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن انخفاض درجة الحرارة مع دخول فصل الشتاء ستؤدي إلى فرصة انتشار فيروس كورونا في مصر أكبر بشكل كبير، مؤكدًا أن المواطن المصري لديه القدرة على حماية نفسه من التعرض للإصابة به رغم أنه ينشط في فصل الشتاء والقضاء على الموجة الثانية من كورونا من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن البعض لا يأخذ الموضوع بجدية.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن أعداد إصابات كورونا في زيادة تدريجية بشكل يومي في الفترة الماضية، والمتوسط أصبح 230 حالة جديدة بعدما كان قد وصل إلى 80 إصابة، وزيادة الإصابات جرس إنذار للمواطنين في الفترة المقبلة.

وأوضح عام 2021 سيشهد انحصار فيروس كورونا على مستوى العالم، في ظل ظهور مجموعة من اللقاحات في المرحلة الأخيرة منها، وهناك نتائج إيجابية فيه، وأخرهم اللقاح الأمريكي الذي يسير بنتائج مميزة في الفترة الأخيرة، متوقعًا أن تكون بداية التطعيم به سيكون خلال أسابيع.

ووجه الناظر نصائح للمواطنين بداية بارتداء الكمامة، الكمامة هي خط الدفاع الأول لكل مصري في الوقت الحالي: "ارجوكم واستحلفكم بالله، التزموا بالكمامة رقم 1 في كل مكان تذهبون إليه، الكمامة لا تفارق أي أحد طالما موجود وسط تجمعات، ممكن تكون قاعد مع واحد يحمل الفيروس ومش باين عليه أي أعراض، لا تفارق الكمامة والتباعد الاجتماعي والأكل الجيد والتهوية حتى في الشتاء، والابتعاد عن أي أطعمة أو مشروبات مكشوفة".

وشدد على أن "الشيشة" خطر كبير جدًا على المصريين وأحد أسباب انتقال كورونا من فرد إلى آخر، مناشدًا المدخنين بالابتعاد عنها قدر المستطاع.