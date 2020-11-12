"شعيب": إنشاء 10 مدارس جديدة بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنشاء 10 مدارس جديدة بعد الإنتهاء من إجراءات طرحها بعدد من مدن ومراكز المحافظة بتكلفة إجمالية 86.2 مليون جنيه تنفيذا لخطة المحافظة للنهوض بالتعليم وخفض الكثافات داخل الفصول كأحد المحاور الرئيسية التى تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس المختلفة وتحسين مناخ التعليم لأبنائنا الطلاب.

وقال المهندس حسن سلامة، مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة، في تصريح له اليوم، إن الطرح الجديد الجاري حاليا يشمل إنشاء عدد 3 مدارس تعليم أساسى بمركز الضبعة وهي مدارس "سيدى شبيب، أبو سمرة، وزاوية الاخوان" بإجمالى 29 فصلاً دراسياً بتكلفة 15.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى مدرستين بمدينة مرسى مطروح بعدد 44 فصلاً على مساحة 4592 م2 بتكلفة 19.2 مليون جنيه، والمدرسة المصرية اليابانية فى مطروح على مساحة 5550م2 و بتكلفة 12.9 مليون جنيه بإجمالى عدد 14 فصلا دراسياً.

وأضاف إلى أن المحافظة تتابع إنشاء مدرسة بقبق للتعليم أساسي، إحلال كلي، فى مركز ومدينة السلوم بعدد 11 فصلاً بتكلفة 5.8 مليون جنيه، ومدرسة أولاد يحيى بمدينة سيدى برانى بعدد 11 فصل وبتكلفة 8.3 مليون جنيه، ومدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة فى مدينة العلمين، باجمالى عدد 28 فصلاً على مساحة 7689 م2 وبتكلفة 15.3 مليون جنيه، ومدرسة أبو عبيدة بن الجراح بمركز ومدينة الحمام بعدد 5 فصول بتكلفة 4.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة مشندت للتعليم الأساسى بمدينة سيوة بعدد 11 فصلاً بتكلفة تقدر ب 5 مليون جنيه.

وأكد محافظ مطروح على إستمرار خطة المحافظة والمضى قدمًا فى خطة التوسع فى المدارس الجديدة، وخاصة بالمناطق البعيدة والنائية المحتاجه.