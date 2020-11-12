محافظ سوهاج يتفقد منطقة "أبيدوس" الأثرية

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، المناطق الأثرية بعرابة أبيدوس بمركز البلينا، اليوم، رافقه أشرف عكاشة، مدير عام آثار سوهاج، وبدأ المحافظ جولته بتفقد معبد سيتي الأول واستمع إلى شرح مفصل من مدير عام الآثار عن المعبد ومكوناته ومراحل التطوير المختلفة التي مر بها والمشروعات المستقبلية بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ مركز خدمة الزائرين الذي تم الانتهاء منه وافتتاحه في أبريل العام الماضي، ويضم قاعة عرض مرئي، وغرفة شباك تذاكر، و4 غرف إدارية، وكافتيريا ودورات مياه، وساحة انتظار للسيارات بمساحة 250 متر.

وزار معبد الأوزريون الذي يعد المعبد الفريد من نوعه في مصر، فهو مبني ذو طبيعة مائية في نشأته حيث أنشئ على عيون مائية جوفية قديمة ويقع خلف معبد سيتي الأول على مستوى منخفض يبلغ 18 متر، وتم الانتهاء من مشروع خفض منسوب المياه الجوفية به وافتتاحه في أبريل العام الماضي.

وأكد " الفقي " خلال جولته التفقدية على ضرورة إبراز جمال المحافظة وتاريخها الأثري والحضاري العريق، وأن تظهر سوهاج بشكل مختلف، لافتا إلى أهمية إبراز الإمكانيات الأثرية، والتاريخية، والسياحية للمحافظة، كونها مصدر دخل مهم لأبناء سوهاج، مؤكدا على الدعم التام من المحافظة لاستكمال تطوير المنطقة لتصبح مزارا سياحيا عالميا.

يذكر أن تاريخ معبد سيتي الأول يعود لأكثر من 3500 سنة قبل الميلاد، وتعد منطقة أبيدوس من المناطق الأثرية الهامة في مصر القديمة فقد كانت بمثابة مقصد لحجاج القدماء المصريين عند الإله أوزوريس والذي من المعتقد أنه دفن بها، كما خرج من مدينة أبيدوس أهم الملوك الذين وحدوا مصر على مدار العصور المختلفة، ويضم المعبد قائمة بأسماء 76 ملك من أعظم ملوك مصر.