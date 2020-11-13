حظك اليوم الجمعة 13-11-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتسم مواليد برج الثور بالقوة والصلابة، يسعى لتحقيق أهدافه بخطوات ثابتة وواضحة ومحسوبة، ويبحث دائما مولود الثور على الاستقرار العاطفي، فهو حنون وعاطفي ورومانسي ويسعى لإسعاد شريك حياته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على ملاحظة كل صغيرة وكبيرة جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك.. حاول أن تقاوم رغبتك في تصيد الأخطاء للآخرين ولشركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.