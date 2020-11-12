"الاتصالات": إنشاء مجلس أعلى للذكاء للاصطناعي أضاف 100 نقطة إلى مصر

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الرقمية والتحول الرقمي والميكنة، إن تقدم مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة "أكسفورد إنسايد" الدولية، بمعدل 55 مركز، بعد أن كانت مصر تحتل المركز 111 في عام 2019، جاء بعد المشاركة من القطاع الحكومي والأكاديمي والخاص، لتحقيق نقلة نوعية كبيرة للتكنولوجيا في مصر.

وأضاف "العطار" في مداخلة هاتفية في برنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية "extra news"، أن إنشاء مصر مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي، أضاف 100 نقطة لمصر في تقرير التقييم من جانب المؤسسة الدولية.

وأوضح أن مصر تركز على تطوير العنصر البشري، الذي يمثل الطفرة الحقيقة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي واستخدامه، بجانب إتاحة البيانات من أجل تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي، كما اهتمت مصر بسن قوانين خاصة بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي خاصة في المنطقة الأخلاقية لحماية المجتمع من سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار نائب وزير الاتصالات للتنمية الرقمية والتحول الرقمي والميكنة، إلى هناك 33 مؤشر استخدمتهم المؤسسة الدولية أبزرهم مدى وجود قواعد بيانات قومية دقيقة والبينة التحتية المتطورة على المستوى التكنولوجي، والحوكمة الخاصة بالجزء الأخلاقي، والقدرة الحكومية على التعامل مع المنظومة الرقمية.

يذكر أن الدكتورة غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيّنت أثناء مشاركتها في جلسة بعنوان قيادة المستقبل من خلال الذكاء الاصطناعي والتي أقيمت على هامش فعاليات قمة "تكن 2020" التي انعقدت بمحافظة الإسكندرية إلى أن مصر ستحتل المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في عام 2030 لأن الذكاء الاصطناعي سيشكل 7.7% من الناتج الإجمالي في مصر.