عضو العليا للفيروسات يكشف لـ"الوطن" الموعد المتوقع لانتهاء أزمة كورونا

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر لديها الإمكانات التي تؤهلها لتخزين أي كميات من الأدوية واللقاحات التي تحتاج إلى درجة برودة شديدة، تصل لأكثر من 70 درجة مئوية تحت الصفر، سواء كان بمعامل الجامعات أو في معامل المصل واللقاح فاكسيرا، وكذلك في المركز القومي للبحوث، وهناك معامل بعض الجامعات المصرية.

وأضاف حاتم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن لقاحي فايزر ومودرينا، من اللقاحات الجيدة، نظراً لنتائجهما المعلنة ووصول نسبة تكوينهما للأجسام المضادة لـ90%، مضيفا أن النتائج المنشورة والمرسلة للصحة العالمية، تعطي احتمال وقاية أكثر من 90%، لافتا إلى أنه خلال أسبوعين، سيتم الإعلان عن نتائج التجارب المتعلقة بلقاح إكسفورد، موضحا أن نتائجه مبشرة أيضا.

وبشأن اللقاح الروسي والصيني، الذي تم تجربتهم سريريا في مصر، فإن نتائجهم مبشرة جداً، مضيفاً أنه في آخر الطريق وتحضير اللقاح سيكون نهاية كورونا، قائلا: "9 شهور من دلوقتي، نقدر نقول وداعا كورونا"، موضحاً أن هناك 7 شركات حاليا تجري اختبارات على 7 تطعيمات، مؤكدا أن غالبيتها جاءت بنتائج إيجابية ومبشرة، في مجابهة المرض.

وتابع وزير الصحة الأسبق، أنه لم يتم اكتشاف أي أعراض جديدة لمرض كورونا، لافتا إلى أن مصر تشهد حالياً زيادة بسيطة في أعداد المصابين، نظراً لعدم الالتزام من البعض في تطبيق الإجراءات الإحترازية، مضيفا أن الحالات التي تحتاج إلى مستشفيات بدأت في الزيادة تدريجبا، وكذلك ظهور الحالات متوسطة الخطورة، مضيفا أن الأعراض في مصر، هي الأعراض التنفسية وأعراض الإسهال والجهاز الهضمي، وكذلك عرض فقدان حاستي الشم والتذوق، مضيفا أن عرض الكحة، يأتي في بداية الإصابة بالمرض أو نهاية الشفاء منه.