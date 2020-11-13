إطلاق أسماء 4 شهداء على مدارس بمسقط رأسهم تخليدًا لذكراهم بأسيوط

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرارا بإطلاق أسماء 4 شهداء من أبناء المحافظة على بعض المدارس بمسقط رأسهم، عقب موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة خلال جلسته الأخيرة، تكريما وتقديرا لدمائهم الذكية، وتخليدا لذكراهم العطرة وتضحياتهم، وعرفانا بما بذلوه من تضحيات في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته.

وقرر محافظ أسيوط إطلاق اسم الجندي الشهيد "محمود أحمد علي خليل، على مدرسة بني إدريس الابتدائية المشتركة بمركز القوصية، وأشرف نعيم رزق، على المدرسة الثانوية التجارية بالعقال البحري التابعة لمركز البداري، ونادر رشاد محمود السيد، على المدرسة الإعدادية المشتركة بالهمامية بمركز البداري"، واسم المساعد أول الشهيد فرغلي طلبه فرغلي، على مدرسة بانوب ظهر الجمل الابتدائية المشتركة بمركز ديروط.

وكان المجلس التنفيذي للمحافظة قد وافق خلال جلسته الأخيرة على عدد من القرارات، من بينها إطلاق أسماء 4 شهداء من أبناء المحافظة على بعض المدارس بمراكز "ديروط، والبداري، والقوصية"، ما تطلب إصدار المحافظ قرارا لتنفيذه.