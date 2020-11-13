إجراءات مشددة بالبرلمان لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

أصدر البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، تعليمات مشددة للعاملين بضرورة توخى الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولاسيما مع بدء الموجه الثانية للفيروس في العديد من بلدان العالم تزامنًا مع دخول فصل الشتاء.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذها البرلمان منع دخول العاملين به دون ارتداء الكمامات الطبية وقياس درجة الحرارة، وكذلك تقليل الكثافة العددية المتواجدة يوميًا، مع تقسيم العمل بنظام الشيفتات الأسبوعية، والسماح للموظفة الحاضنة للأطفال بعدم التواجد والعمل من المنازل.

كما ألزمت كلا من الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى والأمانة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان إدارة الطب الوقائي باتخاذ ما يلزم من استعدادات حال الإخطار بوجود إصابات بفيروس كورونا، وتوزيع الكمامات الطبية على كل المتواجدين داخل حرم المجلس.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قد وافق على حزمة من التشريعات فى دور الانعقاد الماضي، لمواجهة مستجدات فيروس كورونا، وشملت تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1980في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، والذي يهدف إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض، بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كورونا في جميع دول العالم ومنها مصر، ومنح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورونا.

كما تضمنت التعديلات تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى، وتمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن.

جاء ذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، بحيث لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أي من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها.

ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية.

كذلك المعاقبة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة 20 مکرر من هذا القانون، والخاصة باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.

وحدد القانون عقوبة تعطيل دفن الموتى بالنص، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، وفقًا لحكم المادة "23" من هذا القانون.