أجرت 218 جراحة بالمجان.. ختام فعاليات قافلة الرمد الطبية بمطروح

أعلن الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن ختام فاعليات قافلة الرمد بمستشفيات الضبعة وسيوة ومطروح خلال الفترة من 5 وحتى 12 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى وبنك الشفاء وبالتنسيق مع مديرتى التضامن والصحة بمطروح والجمعية الشرعية بمطروح.

وقال "البلتاجى" ،اليوم، الجمعة إن القافلة أجرت جميع الكشوفات والفحوصات فى بعض المستشفيات، والعمليات مجانا فى مستشفى مطروح العام، دون تحميل المرضى أية نفقات، وبدأت أعمالها يوم الخميس 5 نوفمبرالجاري بمدينة الضبعة وتابعت أعمالها يومى 7 و 8 بمدينة سيوة، وإختتمت أعمالها أيام 10 و 11 و 12 نوفمبر بمستشفى مطروح العام، حيث أجريت 218 عملية رمد داخل قسم العمليات بالمستشفى العام، كما تم تحويل عدد ٧ حالات للقاهرة لإستكمال إجراءات زرع قرنية وعدد ٢ حالة إنفصال فى الشبكية تمت كلها بالمجان بمساهمة بنك الشفاء المصري، وأضاف أن المديرية تنظم قوافل عديدة للمناطق النائية لتقديم خدمات طبية متميزة، للمواطنين من أهالى مطروح.

من جانبه، وجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لوزارة التضامن الإجتماعى وبنك الشفاء على الجهود المبذولة خلال أعمال القافلة وجميع الجهات المشاركة من أجل تقديم الخدمة الطبية فى مجال الرمد للمرضى مجانا، مع الترحيب بتلك القوافل وتذليل جميع العقبات للإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.