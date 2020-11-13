بالفيديو.. مهندس لـ"السيسي": الطريق أمام "المتحف الكبير" سيكون 9 حارات

قال المهندس المشرف على أعمال تنفيذ مشروع تطوير الطرق في محيط المتحف المصري الكبير، للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده الأعمال اليوم، إن الطريق أمام "المتحف" سيكون 9 حارات مرورية في كل اتجاه أمام "المتحف".

ووجه الرئيس تساؤل للمهندس، قائلاً: "في حاجة شايف إنها ممكن تتعمل، وإحنا معملناهش".

وقال الرئيس للمهندس: "أنت عشت في المنطقة وشايف الحركة فيها، ولو في حاجة مطلوب أنها تتعمل ممكن تكون ايه"، ليرد المهندس بأنه متبقى طريق للخدمة يعمل في تنفيذه جهاز مدينة 6 أكتوبر"، ليؤكد للرئيس أنه لا يتبقى شيء في محيط المشروع.

وشدد السيسي على أهمية إزالة أو تسوية أعمال الردم في محيط الطرق وتطويرها، مضيفاً: "وأنا جايلكم شايف حجم الردم على أجناب الطريق ضخم جداً، لو مش هيتشال يتسوى".

كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئيس تفقد اليوم الجمعة، سير الاعمال التنفيذية للمخطط الشامل لاعادة تاهيل وتنمية منطقة المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة وتحقيق الربط مع هضبة الاهرامات، وكذلك توسعة طريق الواحات وتطوير تقاطعاته مع المحاور الرئيسية الاخري،

كما تفقد محور روض الفرج مرورا بمحور تحيا مصر الذي يربط غرب القاهرة بشرقها، واطلع الرئيس ايضاً علي اعمال تطوير محور المطرية الجديد الذي يبدأ من ميدان ابن الحكم ليربط بين أحياء شرق القاهرة وسائر محافظات القاهرة الكبرى.

كم تفقد الرئيس كذلك محور الشهيد بشرق العاصمة وميدان محمد زكي، وكذلك الطرق والكباري بكل من منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة

وتوقف الرئيس للحديث مع المسؤولين والعاملين بتلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الاعمال الانشائية مؤكدا علي دقة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تلك المشروعات الهادفة الي تطوير المحاور المرورية لتكون بمثابة شرايين جديدة لتسهيل التنقل والحركة بين القاهرة والمحافظات الأخرى وداخل احياء القاهرة ذاتها.

كما شدد علي الالتزام باجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة مع بداية دخول فصل الشتاء وبدء الموجة الثانية من انتشار الفيروس وذلك حفاظا علي سلامة كافة العاملين بالمواقع الانشائية المختلفة.ال